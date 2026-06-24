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24.06.2026 08:26

Δημήτρης Μακαλιάς: «Μου χάκαραν τα social media και έχασα το 80% των εισοδημάτων μου» (Video)

24.06.2026 08:26
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Για το χακάρισμα των λογαριασμών του στα social media και τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες που είχε για τον ίδιο μίλησε ο Δημήτρης Μακαλιάς, επισημαίνοντας ότι έκτοτε, δεν έχει καταφέρει να βρει λύση αν και έχουν περάσει πέντε μήνες, με τον ίδιο να έχει κάνει σχετικό αιτημα με δικηγόρο.

«Με έχουνε χακάρει και δεν έχω social media, δεν έχω Instagram, δεν έχω Facebook. Έχω ανοίξει έναν καινούργιο λογαριασμό στο Instagram και χαζεύω φίλους. Βλέπω βιντεάκια και προσωπικές στιγμές γνωστών» είπε αρχικά, μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εξηγώντας ότι αυτό συνέβη από το πάτημα ενός κουμπιού.

«Πάτησα ένα κουμπί που δεν έπρεπε να πατήσω. Ήταν τόσο καλοκουρδισμένο το πώς έγινε αυτό και πάτησα αυτόν τον σύνδεσμο που δεν έπρεπε. Μου κατέβασαν όλους τους λογαριασμούς. Δεν έχω τίποτα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς αποκάλυψε, τέλος, πως η απώλεια των λογαριασμών του είχε σημαντικό αντίκτυπο και στη δουλειά του.

«Έχασα το 80% των εισοδημάτων μου. Είχε μία επίπτωση οικονομική, γιατί έκανα αρκετά πράγματα στο Instagram. Οπότε έχασα ένα τεράστιο κεφάλαιο της δουλειάς μου. Περιμένω πέντε μήνες. Αν κάποιος γνωρίζει κάποιον μέσα στη Meta, εκεί στην Ιρλανδία, θα ήθελα πάρα πολύ να με βοηθήσει. Πέντε μήνες δεν μπορώ να βρω λύση. Έχω κάνει ένα νομικό αίτημα με έναν δικηγόρο και περιμένουμε από εκεί τώρα, πέντε μήνες» τόνισε.

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