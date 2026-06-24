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24.06.2026 10:41

Δώρα Χρυσικού κατά Γιώργου Κιμούλη: «Έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά και έχει χάσει, πρωτοδίκως, όσες δίκες έχει κάνει» (Video)

24.06.2026 10:41
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Στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Γιώργο Κιμούλη και την Παναγιώτα Βλαντή αναφέρθηκε η Δώρα Χρυσικού, επισημαίνοντας ότι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε όποια δίκη κι αν έχει κάνει.

«Ο κ. Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά και αυτή τη στιγμή όσες δίκες έχει κάνει, είτε ως μηνυόμενος είτε ως μηνυτής, πρωτοδίκως, τις έχει χάσει. Δηλαδή το να καταφύγει στη δικαιοσύνη, που ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του, ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Τώρα, δέχεται τις επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας του. Μήνυσε την κα. Βλαντή, η κα. Βλαντή πρωτοδίκως αθωώθηκε. Έκανε αγωγή σε τρεις ανθρώπους από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ζητώντας τους 50.000 ευρώ, έχασε πρωτοδίκως την αγωγή. Έκανε αγωγή στο ΣΕΗ για να αρθεί η διαγραφή του, αυτό έχει τελεσίδικα χαθεί. Μηνύθηκε από την κα. Δούκα, μαζί με τον υποτιθέμενο αυτόπτη μάρτυρα στα περιβόητα σκηνικά της παράστασης, ο οποίος μάρτυρας καταδικάστηκε για ψευδή κατάθεση και ο κ. Κιμούλης πρωτοδίκως ως ηθικός αυτουργός για ψευδή καταμήνυση» είπε, χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, και πρόσθεσε:

«Λοιπόν, το λέω αυτό για να ξέρουμε την τάξη των πραγμάτων διότι έχουμε ακούσει τρεισίμιση χρόνια, που συρόμαστε στα κανάλια, να μας αποκαλούν “συμμορία” και “Τρόικα”. Ζούμε αδιανόητο προπηλακισμό από τον συνήγορο του κ. Κιμούλη, ειρωνείες, χλευασμό και ύβρεις. Τρεισήμισι χρόνια εμείς δεν έχουμε ψελλίσει τίποτα και περιμένουμε στωικά αυτή την περιβόητη δικαιοσύνη, την οποία επικαλείται και ευαγγελίζεται ο κ. Κιμούλης και τώρα που έχει αποφανθεί, για κάποια περιστατικά, τηρούν σιγή ιχθύος».

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