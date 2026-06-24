Ζεντάγια: Μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα του Spider-Man στη Ρώμη (Videos/Photos)

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Το «παρών» στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στη Ρώμη εδωσε η Ζεντάγια, η οποία εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή δημιουργία με μοτίβο ιστού αράχνης, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.
Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα φόρεμα Giorgio Armani από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1990. Πρόκειται για ημιδιάφανη τουαλέτα από τούλι με εσωτερική φόδρα, διακοσμημένη με μοτίβο ιστού αράχνης και κεντημένες χάντρες σε σχήμα εντόμων.
Η ηθοποιός που στην ταινία υποδύεται τη MJ, περπάτησε στο μπλε χαλί, έχοντας στο πλευρό της τον συμπρωταγωνιστή της και σύζυγό της στην πραγματική ζωή, Τομ Χόλαντ ο οποίος επέλεξε για την περίσταση ένα κοστούμι σε μπορντό απόχρωση.
The amazing Zendaya and Tom Holland arrive at the "Spider-Man: Brand New Day" premiere in Rome. 😍 pic.twitter.com/bI0fV1RyAo— E! News (@enews) June 23, 2026
@comingsoon.it 😭💕 #TomHolland ha alzato ancora una volta l’asticella! 🥹🫂 Prima di iniziare il red carpet di #Spiderman #BrandNewDay a Roma 🇮🇹, l’attore ha controllato che il vestito della sua #Zendaya fosse perfetto per i fotografi, sistemandolo con un gesto tanto semplice quanto dolcissimo 😭💖🎬 Voi che ne pensate? #davedere ♬ audio originale – Comingsoon.it
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