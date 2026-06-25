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25.06.2026 10:32

Μαρίνα Σταυράκη: «Ο στόχος μου είναι να διδάξω τον σύντροφό μου ελληνικά» (Video)

25.06.2026 10:32
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Για τη σχέση της με τον Bulent Ozkan Tunca μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη επισημαίνοντας ότι όταν οι προσωπικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ολοκληρωθούν, οι δυο τους θα μπορέσουν να μη ζουν από απόσταση.

Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, τόνισε, μάλιστα, ότι στα άμεσα σχέδιά της είναι να διδάξει τον Τούρκο σύντροφό της την ελληνική γλώσσα.

«Τα ελληνικά νησιά είναι προτεραιότητα για το καλοκαίρι. Όλοι έχουμε τις προσωπικές και επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Νομίζω ότι τώρα ανοίγεται μία πολύ ωραία περίοδος, που θα μπορέσουμε να έρθουμε και πιο κοντά. Η στόχευση είναι να τον διδάξω ελληνικά. Οπότε, στην επόμενη συνάντηση πρέπει να εξετάσετε εκείνον για το κατά πόσο είμαι καλή καθηγήτρια» είπε μεταξύ άλλων.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Μαρίνα Σταυράκη, ερωτηθείσα αν θα σκεφτόταν ξανά το ενδεχόμενο ενός γάμου, είχε δηλώσει ότι αυτό το κομμάτι το έχει ζήσει και πλέον, άλλα είναι αυτά που αναζητά από τη ζωή και τις σχέσεις της.

«Και τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει τον γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε τα ταξίδια μας, να γυρνάμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτοσκοπός ο γάμος» είχε πει, μεταξύ άλλων.

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