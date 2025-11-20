«The Odyssey»: Κυκλοφόρησαν νέες εικόνες από την υπερπαραγωγή του Christopher Nolan – Η έκπληξη με τον ρόλο του Pattinson (photos)

Νέες εικόνες από το φιλόδοξο εγχείρημα του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) «Οδύσσεια», δόθηκαν στη δημοσιότητα, προσφέροντας μία πρώτη επίσημη ματιά από τους Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Ζεντάγια (Zendaya) και Τζον Λεγκιζάμο (John Leguizamo).

Η μεγάλη έκπληξη αφορά τον ρόλο του Πάτινσον. Ενώ δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι θα έχει τον ρόλο του Ερμή, τελικά υποδύεται τον Αντίνοο – έναν από τους δύο κύριους μνηστήρες της Πηνελόπης, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway). Σύμφωνα με το Dark Horizons, αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του σταρ με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη μετά την ταινία «Tenet».

Ο Λεγκιζάμο εμφανίζεται με έντονο μακιγιάζ και υποδύεται τον Εύμαιο, τον πιστό χοιροβοσκό που βοηθά τον Οδυσσέα κατά την άφιξή του στο νησί. Ενώ η Ζεντάγια, η οποία διακρίνεται μαζί με τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) θα υποδυθεί την Αθηνά, τη θεά της σοφίας και προστάτιδα του Οδυσσέα. Είναι η πρώτη συνεργασία του Νόλαν με τη διάσημη πρωταγωνίστρια.

New look at Matt Damon and Zendaya on the set of Christopher Nolan's 'THE ODYSSEY'



(via: Empire Magazine)

First look at Zendaya in Christopher Nolan's 'THE ODYSSEY'



(via: Empire Magazine)

First look at Robert Pattinson in Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’



(via: Empire Magazine)

John Leguizamo as Eumaeus in Christopher Nolan’s THE ODYSSEY https://t.co/2XjIu5utGd pic.twitter.com/GZLMxuJGR0 November 20, 2025

Το περιοδικό Empire το οποίο αποκάλυψε τα στιγμιότυπα, μοιράστηκε και μια ιστορία από το σετ που έφερε στο φως ο Ντέιμον. Ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) αξιοποιώντας την επιρροή του στη Sony Pictures, οργάνωσε μία ιδιαίτερη προβολή για το καστ. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε μια κόπια 70mm της θρυλικής ταινίας «Λόρενς της Αραβίας» κατά την περίοδο που το καστ βρισκόταν στα στούντιο του Λος Άντζελες, για το γύρισμα μιας σημαντικής σκηνής.

Στιγμιότυπα με τους Ντέιμον, Χόλαντ, Χάθαγουεϊ και Μία Γκοθ (Mia Goth) η οποία ενσαρκώνει τη Μελανθώ κυκλοφόρησαν επίσης τις προηγούμενες ημέρες.

Η πολυαναμενόμενη ταινία έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026 μέσω της Universal Pictures.

