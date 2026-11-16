Θετικός ο Τραμπ στην επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα, 16/11, ότι δεν είναι αντίθετος στην ιδέα ο Τζένσεν Χουάνγκ να αναλάβει ξανά τα ηνία του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού Nvidia μετά την παραίτησή του στον απόηχο του σκανδάλου που εμπλέκει κατασκοπεία και λαθρεμπόριο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

«Δεν θα με ενοχλούσε αυτό. Πολλοί θέλουν ο Τζένσεν να επιστρέψει. Πράγματι δεν θα ήταν κακή ιδέα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν αναχωρήσει για την Ασία.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος από το 1993, παραιτήθηκε την Πέμπτη μετά την αντιπαράθεση που ξέσπασε για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, κυρίως με μια Κινέζα επιχειρηματία, την Άλις Χουάνγκ, που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η Χουάνγκ (που δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ) διηύθυνε την εταιρία Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, θεωρείται ύποπτη ότι διοχέτευε τσιπ τελευταίας τεχνολογίας της Nvidia προς την Κίνα, παρά τους ισχύοντες περιορισμούς για τη διατήρηση του προβαδίσματος των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, σήμερα, η εθνική ασφάλεια «δεν διακυβεύτηκε» από το γεγονός της σχέσης μεταξύ του τότε προέδρου της Nvidia και της Άλις Χουάνγκ. Η Χουάνγκ «μπορεί να μην είναι κατάσκοπός», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η παρέμβαση Μασκ και οι πιέσεις για επιστροφή του Χουάνγκ

Το σαββατοκύριακο, ο Έλον Μασκ (Tesla, SpaceX) και προσωπικότητες της Σίλικον Βάλεϊ, όπως ο ιδρυτής της Uber, Τράβις Καλάνικ, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του.

Οι υπογράφοντες ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου να «φέρει πίσω τον Τζένσεν ενόσω διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθούν τα γεγονότα», εκτός αν παρασχεθούν «πειστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι η απομάκρυνσή του είναι προς το συμφέρον της Nvidia».

Υπό την ηγεσία του άνδρα με το δερμάτινο μπουφάν, η Nvidia έγινε αδιαμφισβήτητος επενδυτής της αμερικανικού τεχνολογικού τομέα, χρηματοδοτώντας κέντρα δεδομένων και νεοφυείς εταιρίες, σε σημείο που να αποκαλείται «κεντρική τράπεζα της ΤΝ» αλλά και να κατηγορείται ότι τροφοδοτεί μια μεγάλη φούσκα.

Ο όμιλος είδε να εξανεμίζεται κεφαλαιοποίηση περισσοτέρων από 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο.

Τα τριμηνιαία αποτελέσματά του αναμένεται να δημοσιευτούν την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμλίνο: Ο Ουσάκοφ διαψεύδει ότι η Μόσχα συμφώνησε να συμπεριλάβει την Ευρώπη στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Guardian: Πώς το Ισραήλ παρακολουθεί ψηφιακά τους Παλαιστίνιους – Η τεχνολογία της Amazon στις υπηρεσίες του IDF

Θα είναι η τριμερής Σι, Πούτιν και Τραμπ η Γιάλτα 2.0;











