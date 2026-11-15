Nvidia: Σχέδιο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ – Πιέσεις από τη Silicon Valley για την ανατροπή της απόφασης αποχώρησής του

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Μια εντυπωσιακή ανατροπή ενδέχεται να βρίσκεται προ των πυλών στην υπόθεση της Nvidia, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την αιφνίδια αποχώρησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ισχυροί επενδυτές και κορυφαία στελέχη της Silicon Valley έχουν ξεκινήσει μια οργανωμένη προσπάθεια για να πείσουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να επαναφέρει τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τη θεαματική ανάπτυξη του τεχνολογικού κολοσσού.

Όπως αναφέρουν οι FT, ο Χουάνγκ έχει ήδη συζητήσει με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος την πιθανότητα επιστροφής, την ώρα που η αποχώρησή του έχει δημιουργήσει σημαντική αναστάτωση στην ηγεσία της Nvidia. Η ανησυχία των επενδυτών επικεντρώνεται κυρίως στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η απουσία του στην επιχειρηματική πορεία της εταιρείας, στις διεθνείς συνεργασίες της και στα συμβόλαια δισεκατομμυρίων που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο παρασκήνιο, μάλιστα, φαίνεται να έχει συγκροτηθεί ένα άτυπο «κέντρο επιχειρήσεων» από ισχυρούς παράγοντες της τεχνολογικής βιομηχανίας, με στόχο να συντονιστούν οι κινήσεις για την επιστροφή του ιδρυτή. Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι Financial Times, η ομάδα αυτή επιδιώκει να ασκήσει πιέσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ παράλληλα αναζητά διαύλους επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξασφαλίσει πολιτική υποστήριξη.

Στην προσπάθεια αυτή έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον σημαντικά ονόματα της αμερικανικής τεχνολογικής σκηνής. Μεταξύ όσων στηρίζουν την επιστροφή του Χουάνγκ συγκαταλέγονται ο Eλον Μασκ και ο επικεφαλής της Epic Games, Τιμ Σουίνι, οι οποίοι συντάσσονται με δημόσια πρωτοβουλία που ζητά από τη διοίκηση της Nvidia να επανεξετάσει την αποχώρησή του. Παράλληλα, μεγάλοι μέτοχοι της εταιρείας υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του.

Το εμπόδιο του διοικητικού συμβουλίου και οι πολιτικές πιέσεις

Η υπόθεση, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εμφανίζεται να ζητά ριζικές αλλαγές στην ηγεσία της Nvidia, ενώ το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης σταθερής λύσης για τη διαδοχή. Καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου έχει αναλάβει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες.

Την ίδια στιγμή, η ανεξάρτητη έρευνα για την προσωπική συμπεριφορά του Χουάνγκ και τις σχέσεις του με πρόσωπα που συνδέονται με την κινεζική αγορά μικροτσίπ αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο. Οι αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση γυναίκας που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πιθανή σύνδεση με την κινεζική κατασκοπεία, έχουν προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην εταιρεία.

Ακόμη και όσοι επιθυμούν την επιστροφή του αναγνωρίζουν ότι οι καταγγελίες για σχέση με υφιστάμενη εργαζόμενη δημιουργούν σοβαρό ζήτημα εταιρικής δεοντολογίας.

Το διοικητικό συμβούλιο καλείται, επομένως, να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας της εταιρικής διακυβέρνησης και στην αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του Χουάνγκ στην επιτυχία της Nvidia.

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