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15.11.2026 22:10

Βέλγιο: Πέντε τραυματίες από έκρηξη φιάλης προπανίου σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Δύο σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

15.11.2026 22:10
BELGIO_ASTUNOMIA
AP

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Πέντε άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, μετά από έκρηξη φιάλης προπανίου το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Maredsous, στο Αβαείο του Βέλγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lesoir.be, στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο και σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Anhée, Pierre Rondiat, ένας από τους σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Λιέγης και ο δεύτερος στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Neder-Over-Heembeek. Ένας άνθρωπος υπέστη εγκαύματα και ακόμη δύο πιο ελαφριά τραύματα, πρόσθεσε.

Οι πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά. Δύο ξύλινα περίπτερα καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ δύο γειτονικά περίπτερα υπέστησαν υλικές ζημιές.

«Είναι κάτι σοκαριστικό, ακόμη και τώρα θέλω να κλάψω»

«Έχουμε ένα περίπτερο ακριβώς στον διάδρομο, ακριβώς απέναντι, και ακούσαμε έναν δυνατό κρότο. Βγήκα έξω για να δω τι είχε συμβεί και αυτό που αντίκρισα ήταν καπνός και, σχεδόν αμέσως, μεγάλες φλόγες», τόνισε μία από τις εκθέτριες.

«Εκείνη τη στιγμή δεν φοβήθηκα, γιατί σκέφτηκα ότι είχε πάρει φωτιά ένα περίπτερο και ότι θα καταφέρναμε να τη σβήσουμε αμέσως. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Μόνο αργότερα, όταν μας είπαν ότι έπρεπε να εκκενώσουμε τον χώρο, αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είναι κάτι σοκαριστικό και βαθιά χαραγμένο στη μνήμη μου. Ειλικρινά, ακόμη και τώρα θέλω να κλάψω, γιατί όταν σκέφτομαι τους ανθρώπους… εμείς χάσαμε απλώς τη μέρα μας, ενώ εκείνοι έχασαν πολύ περισσότερα. Έχασαν τη ζωή τους».

«Οι εκρήξεις συνεχίζονταν, η μία μετά την άλλη»

Μία ακόμη εκθέτρια περιγράφει τη σφοδρότητα της έκρηξης. «Οι νεαροί από το αβαείο είχαν πάρει πυροσβεστήρες για να προσπαθήσουν να σβήσουν τη φωτιά, όμως οι εκρήξεις συνεχίζονταν, η μία μετά την άλλη. Δυστυχώς, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και στη συνέχεια επενέβησαν οι πυροσβέστες. Όταν συμμετέχεις σε μια έκθεση όπως αυτή, είσαι πολύ προσεκτικός. Εμείς δεν έχουμε φιάλες υγραερίου, αλλά είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που συνέβη σήμερα».

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.

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