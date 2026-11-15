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15.11.2026 21:28

Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 26χρονο απαγωγέα γυναίκας έπειτα από άγρια καταδίωξη (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΟ VIDEO)

15.11.2026 21:28
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Βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη που κατέληξε στον θάνατο ενός 26χρονου οδηγού στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αστυνομικοί της NYPD άνοιξαν πυρ εναντίον του άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε απαγάγει γυναίκα και επιχείρησε να διαφύγει με λευκό βαν, εμβολίζοντας περιπολικά και άλλα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανή απαγωγή στην περιοχή του Κόνι Άιλαντ. Δύο αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν το 911, αναφέροντας ότι είχαν δει μια γυναίκα μέσα σε λευκό βαν να φωνάζει «άφησέ με» και να προσπαθεί να απελευθερωθεί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και επιχείρησαν να σταματήσουν τον οδηγό, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, με το βαν να καταλήγει στην πολυσύχναστη λεωφόρο Belt Parkway.

Σύμφωνα με την αστυνομία και το σχετικό οπτικό υλικό, ο οδηγός άρχισε να κινείται μπρος και πίσω, εμβολίζοντας περιπολικά και οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο. Οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και taser, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύθηκε, οι αστυνομικοί άνοιξαν τελικά πυρ, τραυματίζοντας θανάσιμα τον οδηγό. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μπρούκλιν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον νεκρό ως τον 26χρονο Οματόγιο Νέβερσον, κάτοικο Μπρούκλιν. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή απαγωγή παιδιού, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι μέσα στο βαν βρισκόταν μια ενήλικη γυναίκα, η οποία είχε καταφέρει να απομακρυνθεί πριν την άφιξή τους και εντοπίστηκε αργότερα, χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι φωνές της γυναίκας συνδέονταν με περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος αναζητούνταν ήδη για υπόθεση παράνομης κατακράτησης της ίδιας γυναίκας τον προηγούμενο μήνα, καθώς και για περιστατικό ενδοοικογενειακής επίθεσης στις αρχές Νοεμβρίου.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την αρμόδια υπηρεσία της NYPD για περιστατικά χρήσης αστυνομικής βίας. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση τέθηκαν σε τροποποιημένο υπηρεσιακό καθεστώς, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

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