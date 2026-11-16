Το Ρεπουμπλικανικό «γήπεδο» για το 2028 παίρνει μορφή μετά την ήττα – Οι πιθανοί υποψήφιοι και ποιοι βλέπουν το… 2032 ως πιο ευοίωνο

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Η συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές άνοιξε την πόρτα σε μια δυναμική μάχη για τη διαδοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με ένα ευρύ πεδίο πιθανών υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές του 2028 να προετοιμάζονται για την υποψηφιότητα, σύμφωνα με συνεντεύξεις με περισσότερα από δώδεκα άτομα που εμπλέκονται σε πιθανές εκστρατείες.

Σύμμαχοι και στελέχη γύρω από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον γερουσιαστή των ΗΠΑ Τεντ Κρουζ από το Τέξας, τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις και τον πρώην κυβερνήτη της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν έχουν αρχίσει να κάνουν προετοιμασίες ή να αξιολογούν πιθανές εκστρατείες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Τουλάχιστον προσπαθούν να κάνουν τα πράγματα να τρέξουν», δήλωσε στο Reuters πηγή που γνωρίζει τη δραστηριότητα.

Ορισμένοι πιθανοί υποψήφιοι εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να μείνουν εκτός των εκλογών το 2028 και να περιμένουν μέχρι το 2032, υπολογίζοντας ότι η αντιδημοτικότητα του Τραμπ και οι ήττες του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να καταστήσουν τις επόμενες προεδρικές εκλογές ιδιαίτερα δύσκολες για τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Μετά από αυτές τις ήττες, πολλοί Ρεπουμπλικάνοι δεν θεωρούν πλέον τον Βανς ως τον αναπόφευκτο διάδοχο του Τραμπ. Ενώ οι πιθανοί αντίπαλοι διερευνούν υποψηφιότητες, οι δωρητές κρατούν τα χρήματά τους και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι βλέπουν υπό ένα νέο πρίσμα κάποιους κυβερνήτες που μπορούν να ισχυριστούν ότι κρατούν αποστάσεις από την Ουάσινγκτον και την κυβέρνηση Τραμπ.

«Αυτό που συνέβη (στις ενδιάμεσες εκλογές) ήταν μια σημαντική επαναφορά και άλλαξε τα πάντα όσον αφορά την προεδρική πολιτική», δήλωσε ο Μπομπ Βάντερ Πλατς, ένας ευαγγελικός ηγέτης από την Αϊόβα και διευθύνων σύμβουλος του The Family Leader, μιας συντηρητικής χριστιανικής οργάνωσης. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι τα πήγαιναν καλύτερα, «ο Τζέι Ντι Βανς θα ήταν ιδανικός για τον ρόλο του διαδόχου», είπε ο Βάντερ Πλατς. Τώρα, «πιθανότατα θα έχει πολύ ανταγωνισμό».

Ο Βανς εξακολουθεί να είναι ισχυρός αντίπαλος

Ο Βανς φαίνεται πιθανό να είναι υποψήφιος, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει επίσημα, καθώς ζυγίζει το άσχημο πολιτικό περιβάλλον για τους Ρεπουμπλικάνους και την επίδραση μιας προεκλογικής εκστρατείας στην οικογένειά του.

Ένας σύμμαχος του Βανς, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο Βανς και η πολιτική του ομάδα ανέμεναν ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα εμφανίζονταν Ρεπουμπλικανικά στελέχη που θα αντιτίθεντο στον συντηρητισμό του αντιπροέδρου για να προωθήσουν αντίπαλους προεδρικούς υποψηφίους.

Το άτομο αυτό είπε ότι ο Βανς τάχθηκε υπέρ ανταγωνιστικών προκριματικών εκλογών αντί για μια πρόωρη υποστήριξη του Τραμπ, επειδή αυτό θα αποδείκνυε το σθένος του για τις γενικές εκλογές.

Ο Βανς θα έμπαινε στην κούρσα με τρομερά πλεονεκτήματα ως ο εν ενεργεία αντιπρόεδρος με εθνικό προφίλ.

«Νομίζω ότι αν θέλει το χρίσμα, πιθανότατα θα το κερδίσει με άσχημο τρόπο», είπε, προβλέποντας μια δυνητικά άσχημη αναμέτρηση. Αλλά η υποψηφιότητα για την αντιπροεδρία θα μπορούσε να περιπλέξει την πορεία του. Αφού απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τη δημόσια διαφωνία με τον Τραμπ, ο Βανς απέδωσε στον πόλεμο στο Ιράν την ήττα των Ρεπουμπλικανών στο ενδιάμεσο των προεδρικών εκλογών.

Μια εβδομάδα αργότερα, ο Τραμπ έδωσε εντολή να επικεντρωθεί σε εσωτερικά ζητήματα αντί για τις προσπάθειες εξασφάλισης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν.

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης πιθανότατα θα αποτελέσουν πρόκληση για το ευρύτερο Ρεπουμπλικανικό πεδίο, καθώς οι υποψήφιοι προσπαθούν να βρουν τις αποστάσεις που θα λάβουν από έναν πόλεμο που ο Τραμπ συνεχίζει να υπερασπίζεται.

Ο σύμμαχος του Βανς είπε ότι ο αντιπρόεδρος θεώρησε το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών ως απόρριψη του πολέμου στο Ιράν και όχι ως την ετυμηγορία των ψηφοφόρων για την προεδρία Τραμπ. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, είπε το άτομο, ο Βανς και οι λαϊκιστές Ρεπουμπλικάνοι θα είναι σε θέση να ανοικοδομήσουν τον συνασπισμό ψηφοφόρων του Τραμπ.

Παράθυρο για Κρουζ και άλλους υποψήφιους

Ο Κρουζ από την πλευρά του, έχει μιλήσει ανοιχτά με συνεργάτες του για μια ακόμη υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του για το χρίσμα το 2016, και έχει ξεκινήσει τις πρώτες προετοιμασίες, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την εξέλιξη.

Σε ένα δείπνο με τον συντηρητικό οικονομολόγο Στίβεν Μουρ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Κρουζ είπε ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει μια υποψηφιότητα, δήλωσε ο Μουρ στο Reuters. Στο podcast του Αντικυβερνήτη του Τέξας Νταν Πάτρικ τον Αύγουστο, ο Κρουζ ήταν εξίσου ευθύς: «Δεν είναι μυστικό ότι θέλω να γίνω πρόεδρος».

Ο Κρουζ έχει περάσει μήνες παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως συντηρητικό που θα επέστρεφε τους Ρεπουμπλικάνους σε μια εσωτερική πολιτική που δίνει προτεραιότητα στην αγορά και σε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση πρέπει να είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ και να αποσκοπεί στην οικοδόμηση έθνους.

«Λέει ότι είναι το στέλεχος της Ρεπουμπλικανικής πτέρυγας του κόμματος, η οποία ανήκει στον Ρίγκαν», είπε ο Μουρ. Ένας Ρεπουμπλικάνος δωρητής δήλωσε ότι οι κλήσεις από πιθανούς υποψηφίους προς σημαντικούς χρηματοδότες είναι πιθανό να αυξηθούν σύντομα, ακολουθούμενες από συναντήσεις δωρητών και ταξίδια σε πολιτείες των προκριματικών εκλογών στις αρχές του επόμενου έτους.

Πάνω από το αναδυόμενο πεδίο βρίσκεται ο Τραμπ. Έχει δηλώσει ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει «μεγάλο πάγκο», αλλά άφησε να εννοηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ότι μπορεί να μην υποστηρίξει κανέναν στις προκριματικές εκλογές. Αρκετοί στρατηγικοί αναλυτές δήλωσαν ότι η υποστήριξη του Τραμπ θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

«Εκτός κι αν ο πρόεδρος ορμήσει με μια βιαστική στήριξης σε κάποιον υποψήφιο, υπάρχει άφθονος χρόνος», δήλωσε η Κελιάν Κόνγουεϊ, διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016 και ανώτερη σύμβουλος στην πρώτη θητεία του. «Η υποστήριξή του εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα σε όλη την πολιτική».

Επωφελής η απόσταση από τον Τραμπ

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι βλέπουν έναν δρόμο για τους συντηρητικούς κυβερνήτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να ποντάρουν στην εκτελεστική τους εμπειρία και να αποστασιοποιηθούν από την Ουάσινγκτον και την φθίνουσα δημοτικότητα του Τραμπ.

Ο ΝτεΣάντις κρατάει ανοιχτές τις επιλογές του για το 2028 και σκέφτεται να περιμένει μέχρι το 2032, πιστεύοντας ότι το χαμηλό ποσοστό αποδοχής του Τραμπ θα μπορούσε να δυσκολέψει τη νίκη οποιουδήποτε Ρεπουμπλικάνου στον επερχόμενο εκλογικό κύκλο, σύμφωνα με ένα στέλεχος του κόμματός του που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του.

Η Φλόριντα ήταν ένα από τα λίγα προπύργια των Ρεπουμπλικανών που άντεξαν στο κύμα των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Γιάνγκιν εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα, σύμφωνα με τον Μουρ και ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του. Έχει παραμείνει ενεργός στην εθνική πολιτική σκηνή των Ρεπουμπλικανών από τότε που κέρδισε την κυβερνητική θητεία της Βιρτζίνια το 2021, παρά την αριστερή στροφή της πολιτείας τις τελευταίες δεκαετίες.

Τον Αύγουστο, ξεκίνησε μια πανεθνική ομάδα υπεράσπισης της εκπαίδευσης, η οποία θεωρείται ευρέως στους κομματικούς κύκλους ως πιθανό εφαλτήριο για μια προεδρική υποψηφιότητα.Ο Γιάνγκκιν, του οποίου η θητεία έληξε τον Ιανουάριο, υποστηρίζει τον Τραμπ, αλλά δεν θεωρείται τόσο κοντά του, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να τον βοηθήσει εάν το κόμμα επιδιώκει μια επανεκκίνηση.

«Γνωρίζω τον Γκλεν Γιάνγκιν πολύ καλά και αν βρει διέξοδο, είναι πιθανό να μπει στην κούρσα», είπε ο Μουρ. Ένας άλλος πιθανός υποψήφιος είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, για τον οποίο τρεις Ρεπουμπλικάνοι δωρητές δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι θα συμμετάσχει στην κούρσα.

Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Ρούμπιο δήλωσαν ότι μια υποψηφιότητα για το 2028 φαίνεται απίθανη προς το παρόν, με κάποιους κοντινούς του ανθρώπους να αναμένουν ότι θα ασχοληθεί με τον ιδιωτικό τομέα. Ένας πρώην βοηθός του επεσήμανε αντ’ αυτού μια πιθανή υποψηφιότητα για το 2032.

Η τελευταία δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε ότι περίπου το 45% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο Ρούμπιο θα ήταν ένας «εξαιρετικός» υποψήφιος για την προεδρία, με το 43% να λέει το ίδιο για τον Βανς.

Η πρώιμη αυτή δοκιμασία έρχεται καθώς ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν γίνει απαισιόδοξοι για τις προοπτικές του κόμματός τους το 2028.

Ο Ρόμπερτ Μπίγκελοου, ένας σημαντικός συντηρητικός δωρητής που έδωσε περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια στην super PAC στις εκλογές του 2024, κατηγόρησε τον Τραμπ για τις ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές και είπε ότι ανέμενε ότι οι Δημοκρατικοί θα κέρδιζαν τον Λευκό Οίκο το 2028.

Παρόλα αυτά, ο Μπίγκελοου είπε ότι του αρέσουν τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο και τους είχε προτείνει ως πιθανούς υποψηφίους όταν ο Τραμπ τον ρώτησε τον Φεβρουάριο ποιος θα έπρεπε να τον διαδεχθεί.

Παρά την πεποίθηση ότι το εκλογικό «τσουνάμι» των Δημοκρατικών θα μπορούσε να διαρκέσει μια δεκαετία, ο Μπίγκελοου είπε ότι ο Βανς θα έπρεπε να είναι υποψήφιος.

«Μπορείς να κατέβεις υποψήφιος ξανά», είπε. «Αλλά το να μην θέσεις υποψηφιότητα καθόλου είναι λάθος».

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