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Σε ιδιαίτερα επικίνδυνη τροχιά οδηγείται ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο διευρύνει τη γεωγραφική εμβέλεια των στρατιωτικών επιχειρήσεών του, πλήττοντας ρωσικά πλοία ακόμη και σε περιοχές μακριά από το μέτωπο, από τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο και τις ακτές της Λιβύης. Ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την ουκρανική ευθύνη για την επίθεση με drone στο ρωσικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κάθε πλοίο με ρωσική σημαία που μεταφέρει όπλα ή φορτία υπό κυρώσεις αποτελεί νόμιμο στόχο, ακόμη και σε διεθνή ύδατα. Μια τοποθέτηση που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το μέχρι πού σκοπεύει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του το Κίεβο και πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να φτάσει για να πλήξει τη Μόσχα.

Την ίδια στιγμή, τα πλήγματα σε ρωσικά πλοία στη Λιβύη, με αποκορύφωμα την καταστροφή της σύγχρονης ρωσικής κορβέτας «Merkury», δημιουργούν νέα δεδομένα και αυξάνουν τον κίνδυνο μεταφοράς της σύγκρουσης στη Μεσόγειο. Η κυβέρνηση της Τρίπολης, μάλιστα, αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε συνεννόηση με την Ουκρανία για τις επιθέσεις, ενώ η ανατολική Λιβύη ζητά ανεξάρτητη έρευνα με τη συμμετοχή του ΟΗΕ και της Ρωσίας. Η εμπλοκή της Ουκρανίας σε ένα ήδη εύθραυστο λιβυκό περιβάλλον απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις ισορροπίες και να υπονομεύσει τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας.

Ακόμη και σύμμαχοι του Κιέβου εμφανίζονται πλέον προβληματισμένοι. Η Νορβηγία, μέσω του υπουργού Άμυνας Τόρε Σάντβικ, κάλεσε την Ουκρανία να επιδεικνύει σύνεση, να τηρεί το διεθνές δίκαιο και να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη σταθερότητας στις γειτονικές περιοχές. Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από μια χώρα που συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας. Οι ευρωπαϊκές ανησυχίες δεν αφορούν πλέον μόνο την εξέλιξη του πολέμου, αλλά και τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης επέκτασής του, με ένα ατύχημα ή ένα πλήγμα σε χώρα του ΝΑΤΟ να μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και να θέσει ζήτημα ενεργοποίησης του άρθρου 5.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η ρωσική απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και διυλιστηρίων θα είναι αναπόφευκτη, προμηνύοντας νέα κλιμάκωση. Και ενώ ο Ζελένσκι εμφανίζεται αποφασισμένος να διευρύνει το πεδίο των επιθέσεων, η Ουκρανία ζητά παράλληλα 115 δισεκατομμύρια ευρώ εξωτερικής χρηματοδοτικής στήριξης για το 2027. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω ευρωπαϊκών δεσμεύσεων, ενώ αναζητούνται ακόμη 25 δισεκατομμύρια.

Το παράδοξο είναι ότι το Κίεβο ζητά από τη Δύση ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική και στρατιωτική στήριξη, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί μια στρατηγική επιθέσεων με ολοένα μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια, η οποία προκαλεί ανησυχία ακόμη και στους στενότερους συμμάχους του. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο Ζελένσκι υπολογίζει πραγματικά το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης ή αν θεωρεί ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα αναγκαστούν σε κάθε περίπτωση να ακολουθήσουν τις επιλογές του. Γιατί το κόστος μιας τέτοιας στρατηγικής δεν θα περιοριστεί απαραίτητα στο Κίεβο και τη Μόσχα, αλλά μπορεί να το πληρώσει ολόκληρη η Ευρώπη, το οποίο βέβαια, δεν φαίνεται να τον απασχολεί.

Δεν μπορεί, πάντως, να θεωρηθεί άσχετη με τις εξελίξεις και η έντονη διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες είχαν, στις 20 Νοεμβρίου, συνομιλίες στην Κίνα, τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ιδιαίτερα καλές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχει σοβαρή προοπτική διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου.

Παράλληλα, ο Τραμπ πιέζει ανοιχτά για συμφωνία με τη Μόσχα, ενώ οι αμερικανικές πρωτοβουλίες έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ενδεχόμενο διαπραγματευτικό πλαίσιο που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις μελλοντικές ισορροπίες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η επιθετικότερη στάση του Κιέβου και η επέκταση των επιχειρήσεών του συνδέονται και με την προσπάθεια του Ζελένσκι να διατηρήσει την Ουκρανία στο επίκεντρο των εξελίξεων και να αποτρέψει μια συνεννόηση Ουάσιγκτον – Μόσχας που θα μπορούσε να διαμορφωθεί χωρίς τους δικούς του όρους. Με άλλα λόγια, η στρατιωτική κλιμάκωση ενδέχεται να λειτουργεί και ως μήνυμα προς τον Τραμπ και τον Πούτιν ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να μείνει παθητικός θεατής των διαπραγματεύσεων και ότι διαθέτει ακόμη τη δυνατότητα να επηρεάσει την πορεία τους.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν αυτή η τακτική ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου ή αυξάνει τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπο με ευρύτερες συνέπειες.

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