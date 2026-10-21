Εύβοια: Νεκρός στο ιατρείο του εντοπίστηκε 65χρονος γυναικολόγος στην Ιστιαία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νεκρός μέσα στο ιατρείο του στην Ιστιαία της Εύβοιας βρέθηκε αργά το απόγευμα ένας 65χρονος γυναικολόγος, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία. Τον γιατρό εντόπισε ασθενής που είχε μεταβεί στον χώρο για προγραμματισμένη εξέταση, ενώ τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Πώς εντοπίστηκε ο 65χρονος γιατρός

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, ο ασθενής έφτασε στο ιατρείο, ωστόσο ο γυναικολόγος δεν ανταποκρινόταν και δεν άνοιγε την πόρτα.

Αφού περίμενε για αρκετή ώρα χωρίς να λάβει απάντηση, ο ασθενής μπήκε στο γραφείο, όπου βρήκε τον 65χρονο πεσμένο μπρούμυτα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο θάνατος του γυναικολόγου έχει προκαλέσει θλίψη στην περιοχή της Ιστιαίας, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα γνωστό και δραστήριο γιατρό, ο οποίος διατηρούσε επαγγελματική παρουσία στην τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα εργαζόταν και σε μεγάλο μαιευτήριο της Αθήνας.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 65χρονου παραμένουν άγνωστα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου και να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος με ΜΑΤατζή που πέταξε κρότου λάμψης μέσα σε σταθμό μετρό και… αποχαιρέτισε τους αποδέκτες (Video)

Ηλιούπολη: Μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες, ο Δήμος προγραμματίζει νέες εργασίες στο 5ο Γυμνάσιο

Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στην Καλαμάτα: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη μανία του δράστη – «Θα μου σκότωνε το παιδί», λέει η μητέρα του θύματος