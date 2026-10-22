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22.10.2026 08:23

Έκρηξη στον Κολωνό: Τι «δείχνουν» τα ευρήματα στο κλιμακοστάσιο – Τη «διαδρομή» της σακούλας αναζητούν οι αρχές (videos/photos)

22.10.2026 08:23
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Κολωνό.

Οι αρχές αναζητούν τη «διαδρομή» του εκρηκτικού μηχανισμού και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο μηχανισμός εξερράγη στα χέρια του αστυνομικού, ο οποίος είχε σπεύσει στο σημείο έπειτα από ενημέρωση για την ύπαρξη τσάντας που φερόταν να περιέχει ναρκωτικές ουσίες.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καθώς φέρει τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια και σε άλλα σημεία του σώματός του και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ελαφρότερα τραύματα υπέστησαν μία αστυνομικός και δύο πολίτες.

Παράλληλα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου σημειώθηκε το περιστατικό, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων να αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την προέλευση του εκρηκτικού μηχανισμού, τον τρόπο λειτουργίας και ενεργοποίησής του, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες τοποθετήθηκε στο κλιμακοστάσιο.

Συμφωνα με τις φωτογραφίες από το Ertnews μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν συγκαταλέγονται ένα μπουτόν το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και από μακριά, μία δισκέτα από ψηφιακή ζυγαριά ή κουζινομηχανή η οποία χωρούσε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, καθώς και ένα ελατήριο με μπαταρία.

Το περιεχόμενο της τσάντας, αν και ήταν παγιδευμένο με μικρής ισχύος μηχανισμό, μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε όποιον την άνοιγε.

Τα δύο αντικρουόμενα σενάρια

Τα ευρήματα αυτά εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής συνδεσμολογία του εκρηκτικού μηχανισμού και προκειμένου να μπορέσουν οι Αρχές να εξακριβώσουν πώς ακριβώς ενεργοποιήθηκε ώστε να παγιδεύσει ενδεχομένως τον παραλήπτη της σακούλας.

Αυτό αποτελεί το πρώτο σενάριο που ερευνάται, ότι κάποιος άφησε τη σακούλα με τα εκρηκτικά στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας με σκοπό με πρόθεση να παγιδεύσει ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο είτε διέμενε σε πολυκατοικία είτε σε κάποιο άλλο κτήριο της περιοχής.

Το δεύτερο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι να υπήρξε κάποιο πρόσωπο το οποίο ήθελε να ξεφορτωθεί τη σακούλα με τα εκρηκτικά, να άφησε τα ευρήματα στο σημείο στον Κολωνό και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι έχει αποκλειστεί προσωρινά το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας και γι’ αυτό τον λόγο τις έρευνες έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

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