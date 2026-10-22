search
ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 12:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.10.2026 08:58

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Πόθεν Έσχες, πότε λήγει η προθεσμία

22.10.2026 08:58
pothen esxes new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λήγει στις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026, για περίπου 300.000 υπόχρεους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας pothen.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Πριν από την οριστικοποίηση, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί, καθώς και συμπλήρωση όσων πληροφοριών δεν έχουν αντληθεί αυτόματα.

Πόθεν έσχες υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ποιοι είναι υπόχρεοι

Η υποχρέωση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων:

* Πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
* Δικαστικοί λειτουργοί και συγκεκριμένα στελέχη του Δημοσίου. 
* Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε προβλεπόμενες θέσεις των μέσων ενημέρωσης. 
* Στελέχη ελεγκτικών μηχανισμών και Σωμάτων Ασφαλείας. 
* Επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Τι πρέπει να προσέξουν

Οι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις, ακίνητα, οχήματα, επενδύσεις, εταιρικές συμμετοχές και θυρίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα προσυμπληρωμένα στοιχεία, καθώς η αυτόματη άντλησή τους δεν απαλλάσσει τον δηλούντα από την ευθύνη για την ακρίβεια της δήλωσης.

Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή παρέχεται δυνατότητα διορθώσεων εντός ενός μήνα. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή δεν αποτελεί παράταση της αρχικής υποβολής. Η εκπρόθεσμη δήλωση μπορεί να επιφέρει οικονομικές κυρώσεις, ενώ σοβαρές παραλείψεις ή ανακριβείς δηλώσεις ενδέχεται να έχουν πρόσθετες συνέπειες.

Πώς γίνεται η υποβολή

Οι υπόχρεοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στη συνέχεια, ελέγχουν τα διαθέσιμα στοιχεία και συμπληρώνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η περιουσιακή τους κατάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα δεδομένα που αντλούνται αυτόματα από τράπεζες και άλλους φορείς.

Η προσυμπλήρωση δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα της δήλωσης.

Όσα στοιχεία δεν έχουν μεταφερθεί ηλεκτρονικά πρέπει να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον υπόχρεο, όπου απαιτείται.

Διαβάστε επίσης

Έκρηξη στον Κολωνό: Τι «δείχνουν» τα ευρήματα στο κλιμακοστάσιο – Τη «διαδρομή» της σακούλας αναζητούν οι αρχές (videos/photos)

Μπλακ άουτ σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης μετά από βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης

Σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες με νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές, πριν έρθουν βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
farmaka-new
ΥΓΕΙΑ

Ένταξη 235 νέων σκευασμάτων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

pizza-fan
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Pizza Fan για «πειραγμένες» αποδείξεις – Δεν απέδωσε στο δημόσιο 25 εκατ, ευρώ, εννέα συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ και πολυτελή ΙΧ

eopyy_1505_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Το απόλυτο χάος στον ΕΟΠΥΥ: Χωρίς barcode τα σκευάσματα, κίνδυνος να λήξουν τα φάρμακα στις αποθήκες, ελλείψεις και υπερ- προμήθειες – Όλο το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

social-media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανάρτηση Μητσοτάκη για το νομοσχέδιο που αφορά ανήλικους και social media: «Και τώρα αφήνουμε το κινητό»

Javier-Bardem-new
ΣΙΝΕΜΑ

Χαβιέ Μπαρδέμ: Δανείζει τη φωνή του σε ντοκιμαντέρ για τον διευθυντή φωτογραφίας Νέστορ Αλμένδρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
douvikas-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος ο Δουβίκας, η Κόμο «διέλυσε» με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ilioupoli-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες, ο Δήμος προγραμματίζει νέες εργασίες στο 5ο Γυμνάσιο

liolios basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο Λιόλιου: Μέχρι και μαθητικό αγώνα μπάσκετ για στημένη διαιτησία ερευνά ο εισαγγελέας - 52 βολές και… ίδιοι διαιτητές

liolios-stimena-82349
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ: Τα μηνύματα Λιόλιου, οι καταγγελίες και η έρευνα - Στην Ευελπίδων την Πέμπτη οι συλληφθέντες

gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 12:06
farmaka-new
ΥΓΕΙΑ

Ένταξη 235 νέων σκευασμάτων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

pizza-fan
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Pizza Fan για «πειραγμένες» αποδείξεις – Δεν απέδωσε στο δημόσιο 25 εκατ, ευρώ, εννέα συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ και πολυτελή ΙΧ

eopyy_1505_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Το απόλυτο χάος στον ΕΟΠΥΥ: Χωρίς barcode τα σκευάσματα, κίνδυνος να λήξουν τα φάρμακα στις αποθήκες, ελλείψεις και υπερ- προμήθειες – Όλο το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1 / 3