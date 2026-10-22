Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου που επιτέθηκε με λοστό σε ποδηλάτη

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Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και ποδηλάτη σημειώθηκε την Τετάρτη, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, όταν ο 65χρονος οδηγός του αυτοκινήτου άρχισε να διαπληκτίζεται στη μέση του δρόμου με έναν 45χρονο ποδηλάτη.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 65χρονος επιτέθηκε με μεταλλικό λοστό στον 45χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει, καθώς εκείνος φορούσε κράνος.

Μάλιστα, ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνόδευσαν τον 65χρονο στο νοσοκομείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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