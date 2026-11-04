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04.11.2026 08:23

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: «Σφαλιάρα» για τον Τραμπ και στο Κάνσας – Οι Δημοκρατικοί εκλέγουν γερουσιαστή μετά από 94 χρόνια!

04.11.2026 08:23
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Να συνέλθει από τη μεγάλη και κρίσιμη ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Ενδεικτικό της ήττας που υπέστη, είναι το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν ακόμα και στη νότια συντηρητική πολιτεία του Κάνσας.

Ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον εξελέξη στη Γερουσία, ένα κατόρθωμα σε μια πολιτεία που δεν είχε εκλέξει γερουσιαστή αυτού του κόμματος εδώ και 94 χρόνια, από το 1932.

Ο Χάμιλτον, ένας πάστορας, κέρδισε τον υποστηριζόμενο από τον Τραμπ απερχόμενο Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, δίνοντας στο κόμμα του μεγάλη ώθηση στη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Ήταν μια εντυπωσιακή νίκη των Δημοκρατικών σε μια πολιτεία την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει με περισσότερες από 16 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά το 2024 και στην οποία την κούρσα αναμενόταν αρχικά ότι θα κέρδιζαν οι Ρεπουμπλικανοί.

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