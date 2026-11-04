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04.11.2026 08:29

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Επανεκλογή για Μπιλιράκη, Χαριδόπουλο και Πατρώνη στη Φλόριντα

04.11.2026 08:29
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Την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξασφάλισαν και οι τρεις ομογενείς Ρεπουμπλικανοί βουλευτές της Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης διατηρώντας τις έδρες τους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Γκας Μπιλιράκης επικράτησε στη 12η Περιφέρεια της Φλόριδας, εξασφαλίζοντας μία ακόμη θητεία στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο, στο οποίο υπηρετεί αδιάλειπτα από τον Ιανουάριο του 2007. Ο Μπιλιράκης, γιος του πρώην ομοσπονδιακού βουλευτή Μάικλ Μπιλιράκη, εξελέγη για πρώτη φορά το 2006, διαδεχόμενος τον πατέρα του. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και έχει αναπτύξει διαχρονικά κοινοβουλευτική δραστηριότητα σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην 8η Περιφέρεια της Φλόριδας, ο Μάικ Χαριδόπουλος εξασφάλισε τη δεύτερη συνεχόμενη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας της Δημοκρατικής Τζένιφερ Τζένκινς. Ο Χαριδόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2024, διαδεχόμενος τον Ρεπουμπλικανό Μπιλ Πόουζι. Προηγουμένως είχε διαγράψει μακρά πολιτική πορεία στην Πολιτεία της Φλόριδας, υπηρετώντας τόσο στην Πολιτειακή Βουλή όσο και στην Πολιτειακή Γερουσία, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος την περίοδο 2010-2012.

Ευρύτερη ήταν η επικράτηση του Τζίμι Πατρώνη στην 1η Περιφέρεια της Φλόριδας, όπου ο ελληνικής καταγωγής Ρεπουμπλικανός βουλευτής εξασφάλισε την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στο Κογκρέσο. Ο Πατρώνης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2025, σε ειδική εκλογική αναμέτρηση για την αντικατάσταση του Ματ Γκέιτς. Προηγουμένως είχε διατελέσει οικονομικός ελεγκτής της Φλόριδας από το 2017 έως το 2025, ενώ είχε υπηρετήσει και στην Πολιτειακή Βουλή.

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