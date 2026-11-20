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Η γαλλική αστυνομία διερευνά τους ισχυρισμούς ότι ο ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ και ο συγγραφέας Μισέλ Ουελμπέκ επιτέθηκαν και βίασαν ομαδικά μια γυναίκα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας το 2018.

Η φερόμενη επίθεση έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2018 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Thalasso, με πρωταγωνιστές τους δύο άνδρες ως εκδοχές του εαυτού τους, οι οποίοι συναντιούνται σε ένα σπα και κάνουν μακρές φιλοσοφικές συζητήσεις φορώντας λευκά μπουρνούζια.

Δύο πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την Παρασκευή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

Ο ερευνητικός ιστότοπος Mediapart ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι μια ηθοποιός, με το ψευδώνυμο Αλεξάνδρα, είχε υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία το 2025.

Η Αλεξάνδρα, ηθοποιός και χορεύτρια από την Ανατολική Ευρώπη, η οποία ήταν 32 ετών τότε και εργαζόταν στη Γαλλία, δήλωσε στο Mediapart ότι δέχτηκε επίθεση από τους Ντεπαρντιέ και Ουελμπέκ καθώς την ακινητοποίησαν κατά τη διάρκεια μιας σκηνής και ενώ οι κάμερες κατέγραφαν.

Το Mediapart ανέφερε ότι η Αλεξάνδρα περιέγραψε ότι βρισκόταν «σε κατάσταση απογοήτευσης και αποσύνδεσης». Στην καταγγελία της στην αστυνομία, είχε μιλήσει για «βαθιά ταπείνωση» και «απερίγραπτη ντροπή».

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Γκιγιόμ Νικλού, κατηγορήθηκε για συνενοχή στη σεξουαλική κακοποίηση, ανέφερε το AFP.

Ο Νικλού δήλωσε στο Mediapart ότι κατά τη στιγμή των γυρισμάτων δεν είχε «παρατηρήσει κανένα περιορισμό», αλλά είχε «ζητήσει συγγνώμη» από την Αλεξάνδρα.

Αυτή την εβδομάδα, ο 77χρονος Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεσή του κατά της καταδίκης του το 2025 για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες σε διαφορετικό πλατό ταινίας το 2021 και τους ζήτησε συγγνώμη.

Στη δίκη του πέρυσι, ο Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας 55χρονης ενδυματολόγου και μιας 35χρονης βοηθού σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας μεγάλου μήκους Les Volets Verts (Τα Πράσινα Παντζούρια) στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2021. Η ποινή του με αναστολή θα ισχύσει πλέον και το όνομά του έχει προστεθεί στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών της Γαλλίας.

Μετά την απολογία του Ντεπαρντιέ αυτή την εβδομάδα, η βοηθός σκηνοθέτη που κακοποιήθηκε σεξουαλικά δήλωσε: «Το τέρας του κινηματογράφου έπεσε».

Η καταδίκη του Ντεπαρντιέ πέρυσι αποτέλεσε σημείο καμπής για το κίνημα #MeToo στη Γαλλία. Έγινε η μεγαλύτερη προσωπικότητα στη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία που καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση μετά από χρόνια κριτικής για την απροθυμία της χώρας να λάβει σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς γυναικών για κακοποίηση.

Έχει ασκήσει έφεση κατά ξεχωριστής απόφασης που τον υποχρεώνει να δικαστεί για κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης στην ηθοποιό Σαρλότ Αρνούλντ στο σπίτι του στο Παρίσι το 2018. Οι εφέτες θα αποφασίσουν αυτόν τον μήνα για το αν θα κάνουν δεκτή την έφεσή του ή θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή της δίκης τον επόμενο χρόνο.

Σε ανοιχτή επιστολή προς την εφημερίδα Le Figaro τον Οκτώβριο του 2023, ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και είπε ότι οποιαδήποτε συνάντηση με την Αρνούλ ήταν συναινετική. «Ποτέ, μα ποτέ, δεν έχω κακοποιήσει γυναίκα», έγραψε.

Ο 70χρονος Ουελμπέκ, ο οποίος είναι από τους πιο μεταφρασμένους συγγραφείς της Γαλλίας, βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για φερόμενη υποκίνηση σε διακρίσεις στη Γαλλία λόγω σχολίων που έκανε το 2022 για τους Μουσουλμάνους.

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