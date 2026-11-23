Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ουκρανία χτυπά τακτικά στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Τώρα παραδέχεται ότι έχει πραγματοποιήσει επίθεση πολύ πέρα ​​από την εμπόλεμη ζώνη, στη Βόρεια Αφρική.

Η επίθεση —μια προσπάθεια να πλήξει την ικανότητα της Ρωσίας να προβάλλει ισχύ σε απομακρυσμένες περιοχές— υπογραμμίζει την αυξανόμενη τεχνολογική υπεροχή της Ουκρανίας, αλλά ενέχει επίσης τον κίνδυνο διπλωματικού πλήγματος κατά του Κιέβου.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, ή SBU, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της βύθισαν την Κυριακή τη ρωσική κορβέτα Merkury που ήταν αγκυροβολημένη στο λιβυκό λιμάνι της Βεγγάζης. Επλήγη επίσης το Angara, ένα ρωσικό πλοίο ξηρού φορτίου που το Κίεβο ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων.

Σε μια άλλη επίθεση, ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε υπό ρωσική σημαία υπέστη ζημιές από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον Κόλπο της Φινλανδίας το Σάββατο το πρωί, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας στο Ελσίνκι. Οι φινλανδικές αρχές δήλωσαν ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε την επίθεση σε διεθνή ύδατα. Ωστόσο, η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Η Ουκρανία έχει επεκτείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών στόχων πολύ έξω από την εμπόλεμη ζώνη, σε μια προσπάθεια να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα, δήλωσε ο Μίκολα Μπιελιέσκοφ, ερευνητής στο Ουκρανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

«Δεδομένου του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή και οι επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου και του αμυντικού-βιομηχανικού συμπλέγματος δεν επαρκούν για να αναγκάσουν τον εχθρό να τερματίσει τον πόλεμο άμεσα και άνευ όρων, η Ουκρανία αναζητά πρόσθετα εργαλεία πίεσης», δήλωσε.

Η επιχείρηση στη Λιβύη είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία διεκδικεί την ευθύνη για μια τόσο μακρινή επιδρομή, αλλά δεν είχε νόημα να την αρνηθεί κανείς αφότου η κυβέρνηση της Βεγγάζης δημοσίευσε βίντεο από τις επιθέσεις.

Υπάρχουν επίσης κατηγορίες ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων.

Νωρίτερα φέτος, η Ελλάδα δήλωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα μετά την ανακάλυψη ενός ναυτικού drone που μετέφερε εκρηκτικά στο Ιόνιο Πέλαγος. Τα ελληνικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης το αναγνώρισαν ως πιθανό drone Magura ουκρανικής κατασκευής.

Το Σουδάν, το Μάλι και ο Νίγηρας έχουν κατηγορήσει Ουκρανούς ειδικούς πράκτορες ότι αναμειγνύονται στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Μισθοφορικά στρατεύματα της Ρωσίας βρίσκονται και στις τρεις χώρες. Το Κίεβο αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες.

«Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν καταδείξει την αξιοσημείωτη ευελιξία και το θάρρος των υπηρεσιών πληροφοριών του Κιέβου στις επιθέσεις σε ευάλωτα τμήματα του εκτεταμένου μηχανισμού ασφαλείας του Κρεμλίνου και στο παγκόσμιο αποτύπωμά του», ανέφερε το Carnegie Endowment for International Peace σε έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρυσι, προσθέτοντας: «Η επιμονή τέτοιων επιθέσεων υποδηλώνει ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να αναζητά τρόπους για να τιμωρήσει τη Ρωσία πέρα ​​από την πρώτη γραμμή».

Οργή στη Λιβύη

Μετά τις επιθέσεις της Κυριακής, οι τοπικές αρχές της Λιβύης υπέβαλαν καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη και απαίτησαν τη διεξαγωγή έρευνας.

«Καλούμε την Ουκρανία να παράσχει επίσημη εξήγηση για τις στρατιωτικές της δραστηριότητες στη Λιβύη», δήλωσε ο Οσάμα Χαμάντ, επικεφαλής της κυβέρνησης της Λιβύης, η οποία διορίστηκε από το κοινοβούλιο.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι η επιχείρηση διεξήχθη από τη θάλασσα. Ένα λεγόμενο μητρικό πλοίο μετέφερε επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής στην περιοχή και τα εκτόξευσε, ανέφερε η SBU.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, καταδίκασε τη Δευτέρα την επίθεση στον Κόλπο της Φινλανδίας .

«Όλες οι παράκτιες χώρες ανησυχούν αναμφίβολα για αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο. Κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή», είπε, προσθέτοντας: «Φυσικά, ελπίζουμε ότι τα κράτη της Βαλτικής θα χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να αποτρέψουν το καθεστώς του Κιέβου από το να συνεχίσει αυτές τις επικίνδυνες τρομοκρατικές πρακτικές».

Ακόμη και οι στενότεροι σύμμαχοι του Κιέβου είναι δυσαρεστημένοι με τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

«Η Ουκρανία, φυσικά, έχει το δικαίωμα να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους, στόχους που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς στη Ρωσία, προκειμένου να αποδυναμώσει τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. «Ταυτόχρονα, η Ουκρανία φέρει φυσικά και μια ιδιαίτερη ευθύνη. Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί στη Βαλτική Θάλασσα».

Σχετικά με τις επιθέσεις στη Λιβύη, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο «έχει παρατηρήσει τη δήλωση του [Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ] Ζελένσκι σχετικά με την καταστροφή πλοίων», αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Merkury είναι στρατιωτικό πλοίο, το Κίεβο δήλωσε ότι το φορτηγό πλοίο ήταν επίσης ένας νόμιμος στόχος.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι ο ρωσικός στρατιωτικός στόλος και η εφοδιαστική του δεν έχουν ασφαλείς διαδρομές, ακόμη και πολύ πέρα ​​από τη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε η SBU. «Τέτοιες μοναδικές ειδικές επιχειρήσεις διαταράσσουν τις υλικοτεχνικές δυνατότητες του εχθρού και αναγκάζουν τη Ρωσία να πληρώσει για την επιθετικότητά του, ακόμη και σε στρατηγική απόσταση από την Ουκρανία».

Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη βύθιση του υπό ρωσική σημαία δεξαμενόπλοιου Arctic Metagaz LNG που έπλεε μεταξύ Λιβύης και Μάλτας τον Μάρτιο, δήλωσε ο Ιγκόρ Σεμύβολος, εκτελεστικός διευθυντής του think tank Association of Middle East Studies. Η Μόσχα λέει ότι το Κίεβο φέρει την ευθύνη.

«Ένα δεξαμενόπλοιο είναι ένα πολιτικό πλοίο. Η επίθεση σε ένα τέτοιο πλοίο θα εγείρει περιβαλλοντικές ανησυχίες και θα οδηγήσει σε καταγγελίες στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Μια κορβέτα, αντίθετα, είναι πολεμικό πλοίο ενός επιτιθέμενου – ένας νόμιμος στρατιωτικός στόχος. Είναι ασφαλές να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα τέτοιο χτύπημα», δήλωσε ο Σεμύβολος.

Η βύθιση του Metagaz έστειλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα στη Μόσχα, δήλωσε ο Sebastian Rötters, ακτιβιστής κυρώσεων στην Urgewald, μια ΜΚΟ, αναγκάζοντας τη Ρωσία να μεταφέρει το LNG της «σε μεγαλύτερες και πιο ακριβές διαδρομές».

«Οι τελευταίες επιθέσεις κοντά στη Βεγγάζη δείχνουν ότι οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί», είπε.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις στη Λιβύη ήταν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας που στοχεύει να πείσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο.

«Η Ρωσία μπορεί να νιώσει την αντίδρασή μας σε όλη τη διαδρομή από τη δυτική Σιβηρία, όπου καίγονται τα διυλιστήρια πετρελαίου της, μέχρι τις ακτές της Λιβύης, όπου βυθίζονται τα πολεμικά της πλοία», είπε. «Και έχουμε προσφέρει στη Ρωσία μέτρα για τη μείωση των μαχών δεκάδες, δεκάδες φορές. Και ποτέ δεν ήμασταν εμείς αυτοί που ανέβασαν το διακύβευμα».

Διαβάστε επίσης:

«Ας πολεμήσουμε με τους στηθόδεσμους ψηλά»: Το εξωφρενικό meme του Τραμπ για τον Χουάνγκ

Το ιρανικό καθεστώς τιμώρησε με μαστιγώματα τραγουδίστρια που εμφανίστηκε χωρίς μαντήλα

«Τοξική έρημος» η Γάζα μετά τις ισραηλινές επιθέσεις