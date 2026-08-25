Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Γιατρός είχε βγάλει λανθασμένες εξετάσεις για τα νεφρά του – Τις είχε μπερδέψει με αυτές του πατέρα του

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Ένας Αργεντινός πάροχος υγειονομικής περίθαλψης παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθος σε προηγούμενες ιατρικές εξετάσεις του Ντιέγκο Μαραντόνα, τις οποίες είχε συγχύσει με εκείνες του πατέρα του, ο οποίος ονομαζόταν επίσης Ντιέγκο.

Αυτό το λάθος οδήγησε στην εβδομαδιαία αναστολή της δίκης σχετικά με τον θάνατο του «Ντιεγκίτο».

Η Swiss Medical, μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία υγείας με κλινικές, παραδέχτηκε σε επιστολή του, ότι οι προηγούμενες εξετάσεις «καταγράφηκαν κατά λάθος με το όνομα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» (σ.σ. το πλήρες όνομα του παίκτη) σε ένα ενιαίο αρχείο, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για «εξετάσεις δύο ξεχωριστών ατόμων», του Μαραντόνα και του πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 2015.

Το λάθος, που εντοπίσθηκε από έναν δικηγόρο υπεράσπισης, προκάλεσε την αναστολή της δίκης, που συνεχίζεται από τα μέσα Απριλίου με δύο ακροάσεις την εβδομάδα. Το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση ιατρικών αρχείων και εξετάσεων για την επαλήθευση της σύγχυσης, μετά από μια ακρόαση που είχε συζητήσει εκτενώς το ιστορικό νεφρικής νόσου του Μαραντόνα.

Η δίκη συνεχίζεται και το δικαστήριο έχει δηλώσει εκ των προτέρων ότι μια πιθανή επιβεβαίωση του λάθους «δεν θα ακυρώσει τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία» σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του Μαραντόνα, ούτε «τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η διεπιστημονική ιατρική επιτροπή» για την υπόθεσή.

Η δίκη «θα προχωρήσει κανονικά», δήλωσε στο AFP ο Μαρσέλο Ντ’ Άντζελο, δικηγόρος της κόρης του Μαραντόνα, Τζιάνα, ο οποίος είναι πολιτικώς ενάγων στην υπόθεση: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του νεφρολόγου, ο οποίος παραπλανήθηκε» από το λάθος της Swiss Medical.

Εκτός από την αναστολή μιας εβδομάδας -στην πραγματικότητα, ακυρώθηκε μόνο η ακροαματική διαδικασία της Τρίτης- η ακύρωση της δίκης προκάλεσε ανησυχία, εγείροντας το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης απόρριψης. Αυτό είναι κάτι που κανένα από τα δύο μέρη δεν έχει προτείνει μέχρι σήμερα. Το 2025, η πρώτη δίκη του Μαραντόνα ακυρώθηκε μετά από δυόμισι μήνες εν μέσω σκανδάλου, καθώς μία δικαστής αποκλείσθηκε επειδή συμμετείχε κρυφά στην προετοιμασία μιας σειράς ντοκιμαντέρ για την υπόθεση.

Επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται εκ νέου για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια στη φροντίδα του Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο του 2020 σε ηλικία 60 ετών κατά την διάρκεια οίκαδε νοσηλείας και αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών.

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