Στα… κιτρινόμαυρα η πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» – Ο Καλοσκάμης της ΑΕΚ σε γκέστ εμφάνιση

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Ο Νάσος φεύγει για φαντάρος στο νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου», όμως στην πρεμιέρα (20.00) της Δευτέρας 21 του μήνα, ένα νέο… φλερτ εμφανίζεται στο σπίτι του Σάββα για να τον αναστατώσει. Και τι φλερτ…
Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Δημήτρης Καλοσκάμης από το γήπεδο περνά στο πλατό της σειράς και εμφανίζεται ως αγόρι της Σάντρας (Βάσια Γκολφινοπούλου).
Ο Σάββας σε κατάσταση σοκ, πάλι, καθώς μαθαίνει ότι και η άλλη κόρη του έχει αγόρι, αλλά η καρδιά του πηγαίνει στη «θέση» της όταν βλέπει ποιος είναι.
Ο Μελέτης Ηλίας, δεδηλωμένος ΑΕΚτζής, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα story στο οποίο ποζάρει μαζί με τον Δημήτρη Καλοσκάμη.
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