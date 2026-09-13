Σελίν Ντιόν: Στη σκηνή μετά από έξι χρόνια – Συγκινημένη η θρυλική τραγουδίστρια (Video)

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Μετά από έξι χρόνια η Σελίν Ντίον ανέβηκε στη σκηνή, με την ίδια να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια άνοιξε τη σειρά των 16 εμφανίσεων της στην Plenitude Arena, στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη σειρά συναυλιών της από τότε που αποσύρθηκε από το 2022.

Σε ένα φορτισμένο κλίμα και με το κοινό να την καταχειροκροτεί έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στάθηκε συγκινημένη μπροστά στους θαυμαστές της, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω», είπε στους χιλιάδες θεατές στα πρώτα λεπτά της συναυλίας, η οποία διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες και είκοσι λεπτά και περιλάμβανε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. «Όμως είμαι τόσο χαρούμενη που σας βλέπω όλους. Μου λείψατε. Θα τραγουδήσω σαν κι εσάς, χωρίς να κλάψω», δήλωσε.

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Αφού ερμήνευσε το πρώτο τραγούδι της βραδιάς, το «On ne change pas», είπε απευθυνόμενη στον κόσμο: «Να ’μαστε λοιπόν… Στέκομαι στη σκηνή, σε αυτή την πόλη που αγαπώ τόσο πολύ, χάρη στη στήριξη και την αγάπη σας».

Η Σελίν Ντιόν αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδρομή που πέρασε μέχρι να επιστρέψει στη σκηνή, λέγοντας πως, παρά τις ανατροπές και τις καθυστερήσεις, κράτησε ζωντανή την ελπίδα της και τελικά κατάφερε να φτάσει ξανά στο φως.

«Πρέπει, όμως, να παραδεχτώ ότι ο δρόμος ήταν δύσκολος. Το ταξίδι κράτησε περισσότερο απ’ όσο περίμενα, με απρόβλεπτες στάσεις στη διαδρομή. Όμως άντεξα. Μια αμυδρή ακτίνα φωτός στο βάθος, βαθιά μέσα στα βουνά. Πίστεψα σε αυτήν. Και να τη τώρα. Ο ήλιος — ο ήλιος είναι εδώ. Ο ήλιος, ακριβώς μπροστά μου».

«Είχα δώσει μια υπόσχεση ότι θα επέστρεφα στη σκηνή. Και να ’μαι λοιπόν εδώ, να τραγουδώ για εσάς και να τραγουδώ για μένα, να τραγουδώ ζωντανά! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, την υπομονή σας και, αν μου επιτρέπετε να το πω, είμαι αυτό που είμαι επειδή με αγαπήσατε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Στα τελευταία της λόγια για τη βραδιά, η Ντιόν απέτισε φόρο τιμής στην καταπληκτική, όπως τη χαρακτήρισε, ομάδα της. «Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που δεν μπορείτε να δείτε — στα παρασκήνια, στα πλάγια, παντού. Σας ευχαριστώ όλους, γιατί μαζί στήσαμε αυτή την παράσταση», ανέφερε.

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