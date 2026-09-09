Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ αντιδρούν στην απόφαση του Καρόλου: «Δεν είμαστε ιδιώτες, αλλά δημόσια πρόσωπα»

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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δηλώνουν έξαλλοι με τον βασιλιά Κάρολο. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, το ζευγάρι προτιμά τον χαρακτηρισμό «δημόσια πρόσωπα», επιθυμώντας παράλληλα να αναγνωρίζεται ότι εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της βασιλικής οικογένειας.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δημοσίευσε τη Δευτέρα εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου, επιστολή με «οδηγίες», επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι δεν πρόκειται να επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά του ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, αντί να αποδεχθούν την επιστολή, η οποία ουσιαστικά επαναλάμβανε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι από την εποχή του «Megxit», πηγές κοντά στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ προχώρησαν χθες σε μια σειρά από ασυνήθιστες δηλώσεις.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ και τα δύο τους παιδιά επέστρεψαν τον περασμένο μήνα στη Βρετανία για να ζήσουν εκεί, έξι χρόνια αφού αποσύρθηκαν από τα βασιλικά καθήκοντά τους και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

Η επιστροφή τους αιφνιδίασε ακόμη και τα στενά μέλη της βασιλικής οικογένειας και ο βασιλιάς Κάρολος πληροφορήθηκε το σχέδιο του ζεύγους λίγες μόλις ημέρες πριν δημοσιοποιηθεί η είδηση.

Η φράση που ενόχλησε Χάρι και Μέγκαν

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Χάρι και της Μέγκαν, οι συνεργάτες του Παλατιού φέρεται να τους ενημέρωσαν μόλις μία ώρα πριν από τη δημοσιοποίηση της επιστολής. Η πλευρά των Σάσεξ υποστηρίζει ότι δεν δόθηκε στον Χάρι αρκετός χρόνος ώστε να «διευκρινίσει ένα ή δύο σημεία» της επιστολής του Καρόλου.

Το σημείο που φέρεται να ενόχλησε περισσότερο τους Σάσεξ ήταν η αναφορά ότι η θέση τους είναι πλέον αντίστοιχη με εκείνη «ιδιωτών με εμπορικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες».

Τα Ανάκτορα υπογράμμισαν ότι η συγκεκριμένη διατύπωση βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία τόσο με την επιθυμία του ζευγαριού όσο και με τη Συμφωνία του Σάντριγχαμ το 2020. Εκείνη η συμφωνία άνοιξε τον δρόμο για την αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγές κοντά στο ζευγάρι υποστήριξαν, ωστόσο, ότι ο πρίγκιπας Χάρι διαφώνησε ιδιαίτερα με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Όπως φέρεται να σημείωσε η πλευρά των Σάσεξ, εάν επρόκειτο πράγματι για απλούς ιδιώτες, δεν θα υπήρχε λόγος να εκδοθούν τόσο επίσημες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Το μοντέλο «μισοί μέσα, μισοί έξω»

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις συγκεκριμένες αντιδράσεις, θεωρώντας ότι το περιεχόμενο της επιστολής είναι από μόνο του επαρκές.

Το περίφημο μοντέλο, το οποίο ήθελε το ζευγάρι, «μισοί μέσα, μισοί έξω» θα επέτρεπε στον Χάρι και τη Μέγκαν να διατηρούν έναν δημόσιο βασιλικό ρόλο και, ταυτόχρονα, να αναπτύσσουν ανεξάρτητες εμπορικές δραστηριότητες.

Για το Παλάτι, όμως, τα δύο αυτά πεδία δεν μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να δημιουργούνται συγχύσεις γύρω από το ποιος εκπροσωπεί επισήμως το Στέμμα.

Εκπρόσωπος των Σάσεξ υποστήριξε ότι το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε από την ανακοίνωση.

Πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού, σύμφωνα με την «Daily Mail», άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης δεν ήταν τυχαία, καθώς ακολουθούσε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής RAVEC για την ασφάλεια.

Οι Σάσεξ φέρονται να πιστεύουν ότι η επιστολή ενδέχεται να επιχειρούσε να επηρεάσει την απόφαση για το εάν ο Χάρι θα αποκτήσει ξανά ασφάλεια, χρηματοδοτούμενη από τους Βρετανούς φορολογουμένους. Από την πλευρά τους, πηγές που γνωρίζουν τις κινήσεις των Ανακτόρων απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.

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