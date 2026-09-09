ΟΑΣΑ: Νέες λεωφορειακές γραμμές και επεκτάσεις δρομολογίων από τις 18 Σεπτεμβρίου

Takeaways by to pontiki AI Ο ΟΑΣΑ διευρύνει το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών από τις 18 Σεπτεμβρίου με τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις στην Ανατολική και Δυτική Αττική.

Οι δήμοι Λαυρεωτικής και Μεγαρέων εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο μέσω νέων λεωφορειακών γραμμών που παρέχουν άμεση πρόσβαση σε μέσα σταθερής τροχιάς.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση της Ραφήνας και της Μάνδρας, βελτιώνοντας τη σύνδεση των κατοίκων με το μετρό και τον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Οι επιβάτες μπορούν πλέον να συνδυάζουν διαφορετικά μέσα μεταφοράς χρησιμοποιώντας το ίδιο εισιτήριο για τις καθημερινές μετακινήσεις τους εντός της περιοχής.

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Σε νέα ουσιαστική διεύρυνση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών προχωρά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τέσσερις σημαντικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις στην Ανατολική και Δυτική Αττική.

Ο δήμος Λαυρεωτικής στην Ανατολική Αττική και ο δήμος Μεγαρέων στη Δυτική Αττική εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του ΟΑΣΑ, ενώ αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση της Ραφήνας, της Μάνδρας – Ειδυλλίας και του Θριάσιου Νοσοκομείου, μέσα από νέες γραμμές και στοχευμένες επεκτάσεις που ενισχύουν τη διασύνδεσή τους με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Οι νέες γραμμές και οι επεκτάσεις προσφέρουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να συνδυάζουν τις μετακινήσεις τους με λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ και τον προαστιακό, στο τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί, με το ίδιο εισιτήριο.

Τι αλλάζει από τις 18 Σεπτεμβρίου

Γραμμή 870 «Στ. Μετρό Αγία Μαρίνα – Μέγαρα»

Η νέα γραμμή 870 εντάσσει για πρώτη φορά τον Δήμο Μεγαρέων και τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών.

Θα παρέχει απευθείας σύνδεση με τη γραμμή 3 του μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα», καθώς και με τον σταθμό του προαστιακού στα Μέγαρα. Παράλληλα, καλύπτει την παραλιακή ζώνη κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και συνδέει τα Μέγαρα με την Ελευσίνα, όπου οι επιβάτες μπορούν να μετεπιβιβαστούν σε λεωφορειακές γραμμές προς τον Πειραιά και τις Αχαρνές.

Γραμμή 320 «Στ. Προαστιακού Κορωπί – Κερατέα – Λαύριο»

Με τη νέα γραμμή 320, ο Δήμος Λαυρεωτικής και οι πόλεις της Κερατέας και του Λαυρίου αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία.

Η γραμμή εξασφαλίζει απευθείας πρόσβαση στον σταθμό «Κορωπί», όπου οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους με τη γραμμή 3 του μετρό ή τον προαστιακό. Παράλληλα, εξυπηρετεί το λιμάνι του Λαυρίου και τους οικισμούς κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου.

Γραμμή 314 «Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας – Παλλήνη – Ραφήνα»

Η τροποποίηση της γραμμής 314 ενισχύει τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Ραφήνας και τη σύνδεσή της με τους σταθμούς μετρό και προαστιακού «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Παλλήνη».

Η παρέμβαση διευκολύνει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων όσο και την πρόσβαση στο λιμάνι της Ραφήνας, έναν από τους σημαντικότερους ακτοπλοϊκούς κόμβους της Αττικής.

Γραμμή 868 «Στ. Αγία Μαρίνα – Θριάσιο Νοσοκομείο – Μάνδρα»

Με την επέκταση της γραμμής 868, το κέντρο της Μάνδρας συνδέεται απευθείας με τη γραμμή 3 του μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα».

Ταυτόχρονα, αυξάνονται τα δρομολόγια που εξυπηρετούν το Θριάσιο Νοσοκομείο, βελτιώνοντας τη σύνδεσή του με το μετρό και διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα, με την αύξηση των δρομολογίων της 868, στην οποία μετεπιβιβάζονται οι κάτοικοι των Βιλίων και των Ερυθρών, αναβαθμίζεται η συγκοινωνιακή διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής.

«Οι τέσσερις παρεμβάσεις αποτελούν συνέχεια του σχεδιασμού που υλοποιεί ο ΟΑΣΑ, με στόχο τη σταδιακή κάλυψη περιοχών που βρίσκονταν εκτός του δικτύου αστικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού ήδη έχουν δημιουργηθεί ή επεκταθεί λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τους Δήμους Μάνδρας, Μαραθώνα, Ωρωπού, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού και κοινότητες όπως οι Ερυθρές, τα Βίλια, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, ο Βαρνάβας, το Μαρκόπουλο Ωρωπού, οι Αφίδνες, το Πολυδένδρι, το Καπανδρίτι, το Πόρτο Ράφτη και τα Καλύβια», τονίζεται στην ανακοίνωση.

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