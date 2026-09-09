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09.09.2026 11:42

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο

09.09.2026 11:42
Patini

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Θετικά νέα για την 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο την περασμένη Κυριακή καθώς η υγεία της παρουσιάζει βελτίωση.

Το ανήλικο κορίτσι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη έχει αποσωληνωθεί και έχει μεταφερθεί σε απλό θάλαμο όπου θα συνεχιστεί η παρακολούθηση της υγείας της.

Το ανήλικο κορίτσι επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ακόμη ένα κορίτσι, όταν για άγνωστο λόγο έχασαν την ισορροπία τους και βρέθηκαν στο οδόστρωμα. 

Η 14χρονη που ήταν στο πίσω μέρος του πατινιού, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Τήνου και μετά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που είχε υποστεί.

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