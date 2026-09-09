Αθήνα: 54χρονη έφερε στον κόσμο κοριτσάκι από έμβρυο που είχε καταψυχθεί πριν από 22 χρόνια – Η τραγική ιστορία πίσω από την απόφαση

Takeaways by to pontiki AI Η 54χρονη Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι στην Αθήνα, χρησιμοποιώντας έμβρυο που βρισκόταν σε κρυοσυντήρηση από τον Μάρτιο του 2004.

Το χρονικό διάστημα των 22 ετών και πέντε μηνών κρυοσυντήρησης αποτελεί τη μεγαλύτερη αντίστοιχη διάρκεια διεθνώς που έχει οδηγήσει σε επιτυχή γέννηση παιδιού.

Η μητέρα αποφάσισε να αξιοποιήσει τα εμβρυϊκά αποθέματα μετά την απώλεια του 21χρονου γιου της σε τροχαίο δυστύχημα τον Οκτώβριο του 2025.

Η διαδικασία εγκρίθηκε από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, καθώς η γυναίκα ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες πριν συμπληρώσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο των 54 ετών.

Η επιστημονική ομάδα που χειρίστηκε το περιστατικό σχεδιάζει να υποβάλει τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα της υπόθεσης προς δημοσίευση στη διεθνή βιβλιογραφία.

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Μια ιδιαίτερη περίπτωση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον αλλά και έντονη ανθρώπινη διάσταση, καταγράφηκε στην Αθήνα. Η 54χρονη Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους 3.490 γραμμαρίων, έπειτα από αξιοποίηση εμβρύου που είχε παραμείνει σε κρυοσυντήρηση από το 2004.

Το έμβρυο είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου 2004, ενώ η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, σε ιδιωτική κλινική.

Πάνω από 22 χρόνια από την κρυοσυντήρηση έως τη γέννηση

Όπως αναφέρει η επιστημονική ομάδα που χειρίστηκε το περιστατικό, το χρονικό διάστημα από την κρυοσυντήρηση του εμβρύου μέχρι τη γέννηση του παιδιού ανήλθε σε 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποίησε η ίδια ομάδα, πρόκειται για «τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτολόγου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού».

Οι προηγούμενες δημοσιευμένες περιπτώσεις που αναφέρονται από την επιστημονική ομάδα αφορούσαν:

18 χρόνια και 3 μήνες κρυοσυντήρησης στην Ιαπωνία

17 χρόνια κρυοσυντήρησης στο Ισραήλ

Τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης έχουν ήδη συγκεντρωθεί, ενώ η επιστημονική ομάδα σχεδιάζει να τα υποβάλει προς δημοσίευση στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.

Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την απόφαση

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη ανθρώπινη βαρύτητα λόγω της προσωπικής ιστορίας της οικογένειας.

Το 2004, η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη είχε υποβληθεί σε εμβρυομεταφορά και είχε αποκτήσει, με την πρώτη προσπάθεια, ένα αγοράκι.

Τον Οκτώβριο του 2025, η οικογένεια βίωσε την απώλεια του 21χρονου παιδιού της σε τροχαίο δυστύχημα. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη προσωπική συνθήκη, η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιοποίηση των εμβρύων που εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε κρυοσυντήρηση από την αρχική θεραπεία της.

Η διαδικασία και το ηλικιακό όριο

Η προσπάθεια έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε αυστηρά καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Η 54χρονη χρειάστηκε να διεκπεραιώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προτού συμπληρώσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, το οποίο έχει ως αυστηρό χρονικό όριο τα 54 έτη.

Ο γυναικολόγος της Χριστίνας Ράπτη-Τζελέπη και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, χαρακτήρισε τη γέννηση «σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ιατρική οφείλει να συνδυάζει την τήρηση των κανόνων και την ασφάλεια με την ανθρωπιά.

«Η ελπίδα και το φως» επέστρεψαν στο σπίτι

Για τους γονείς, η γέννηση της μικρής σηματοδοτεί μια νέα αρχή σε μια περίοδο βαθιάς απώλειας.

Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, το νέο τους παιδί δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον γιο τους που έχασαν. Η γέννησή του, ωστόσο, έφερε ξανά στο σπίτι τους, όπως λένε χαρακτηριστικά, «την ελπίδα και το φως».

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