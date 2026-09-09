search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 12:04
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2026 11:22

Στίβι Γουόντερ: Γιορτάζει τα 50 χρόνια του «Songs in the Key of Life» με νέα περιοδεία (Video)

09.09.2026 11:22
Stevie Wonder-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πενήντα χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ «Songs in the Key of Life» γιορτάζει ο Στίβι Γουόντερ, με την ανακοίνωση της περιοδείας του.

Σύμφωνα με το Variety, οι εμφανίσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 13 Οκτωβρίου, στο Μπέρμιγχαμ και θα συνεχιστούν με στάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Παρίσι, η Κοπεγχάγη, το Όσλο, η Στοκχόλμη, το Ανόβερο, η Κολωνία, το Άμστερνταμ και το Δουβλίνο.

Ο Στίβι Γουόντερ έχει προγραμματίσει επίσης εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε τρεις πόλεις συγκεκριμένα, στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ και στη Γλασκώβη.

Το τελευταίο μέρος της περιοδείας του θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ με εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στην Ουάσινγκτον, στο Ντιτρόιτ και στο Λος Άντζελες.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες της περιοδείας:

  • 13 Οκτωβρίου 2026 – Utilita Arena, Μπέρμιγχαμ
  • 15 Οκτωβρίου 2026 – Accor Arena, Παρίσι
  • 18 Οκτωβρίου 2026 – Royal Arena, Κοπεγχάγη
  • 20 Οκτωβρίου 2026 – Unity Arena, Όσλο
  • 22 Οκτωβρίου 2026 – 3Arena, Στοκχόλμη
  • 24 Οκτωβρίου 2026 – ZAG-Arena, Ανόβερο
  • 26 Οκτωβρίου 2026 – Lanxess Arena, Κολωνία
  • 28 Οκτωβρίου 2026 – Ziggo Dome, Άμστερνταμ
  • 1 Νοεμβρίου 2026 – 3Arena, Δουβλίνο
  • 3 Νοεμβρίου 2026 – The O2, Λονδίνο
  • 8 Νοεμβρίου 2026 – Co-op Live, Μάντσεστερ
  • 11 Νοεμβρίου 2026 – OVO Hydro, Γλασκώβη
  • 19 Νοεμβρίου 2026 – Madison Square Garden, Νέα Υόρκη
  • 21 Νοεμβρίου 2026 – United Center, Σικάγο
  • 23 Νοεμβρίου 2026 – Capital One Arena, Ουάσινγκτον
  • 8 Δεκεμβρίου 2026 – Fox Theatre, Ντιτρόιτ
  • 9 Δεκεμβρίου 2026 – Fox Theatre, Ντιτρόιτ
  • 19 Δεκεμβρίου 2026 – Intuit Dome, Λος Άντζελες

Το «Songs in the Key of Life» αποτελεί ένα άλμπουμ με τεράστια σημασία για τονμουσικό, καθώς του χάρισε το τρίτο από τα τρία Grammy που έχει κερδίσει στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Παράλληλα, έχει γίνει διαμαντένιο, έχοντας ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια σε πωλήσεις, ενώ έχει ενταχθεί και στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

O Αντώνης Ρέμος για τη γκρίνια για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συναυλία της Θεσσαλονίκης: «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι ένα κλίμα διχόνοιας»

Ο Κλιφ Ρίτσαρντ ανακοινώνει νέο άλμπουμ με διασκευές των Χάρι Στάιλς και Έλβις Πρίσλεϊ

Παρίσι: Τεράστιο κύμα αγάπης για τη Σελίν Ντιόν λίγο πριν την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Beach
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονου τουρίστα σε beach bar της Χαλκιδική

snoop-dogg-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο SwayvoTwain θα υποδυθεί τον Biggie στην ταινία για τη ζωή του Snoop Dogg

delfini new
ΕΛΛΑΔΑ

Kέρκυρα: Μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ένα δελφίνι – Το ζώο δεν τα κατάφερε

Patini
ΕΛΛΑΔΑ

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο

fei_dimitriadou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στον στίβο: Η πρωταθλήτρια Ελλάδας Φαίη Δημητριάδου ήταν η 21χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras symvouloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας σε κλοιό επικίνδυνων πολιτικά συμβούλων – Οι απίστευτες γκάφες Σιακαντάρη, Παππά, Νυφούδη που... «ζαλίζουν» την ΕΛΑΣ

KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας - Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mitsotakis_makron_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης στο Παρίσι και η Τούνη τού έβαλε… ιδέες για κρουασάν - Της απάντησε με χιούμορ στο «μην έρθετε»

samaras- hintalgo- dendias- polakis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Προβληματίζει ο εμφύλιος με Σαμαρά, τι βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις, τι προτιμάει ο Ανδρουλάκης, γιατί αγχώνεται ο Δένδιας και τι περιμένει ο Πολάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 12:02
Beach
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονου τουρίστα σε beach bar της Χαλκιδική

snoop-dogg-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο SwayvoTwain θα υποδυθεί τον Biggie στην ταινία για τη ζωή του Snoop Dogg

delfini new
ΕΛΛΑΔΑ

Kέρκυρα: Μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ένα δελφίνι – Το ζώο δεν τα κατάφερε

1 / 3