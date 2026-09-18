«Με λένε Γιώργο»: Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Μαζωνάκη με ένα αφιέρωμα ψυχής

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Ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τίτλο «Με λένε Γιώργο» ετοίμασε ο ΣΚΑΪ στη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη το οποίο αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στις 22.00.

Πρόκειται γιοα ένα αφιέρωμα ψυχής που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, συγκίνηση και τη ζεστή φωνή του αείμνηστου τραγουδιστή να ερμηνεύει τις επιτυχίες του που το κοινό λάτρεψε.

Παράλληλα, φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων- ο Stavento, η Αναστασία, ο Νίκος Σούλης, ο Γιώργος Κοτοπούλης, ο Πάνος Γιαννακόπουλος, αλλά και πολλοί ακόμη– εκμυστηρεύονται στη Μαρία Βούσουλα τις δικές τους στιγμές με τον Γιώργο, αναμνήσεις και γεγονότα άγνωστα στο ευρύ κοινό.

Μοιράζονται μαζί μας σπάνιο αρχειακό υλικό και προσπαθούν να εξηγήσουν με τον δικό τους τρόπο το μοναδικό αποτύπωμα που άφησε ο σπουδαίος τραγουδιστής στον χώρο της μουσικής και την τεράστια αγάπη του κόσμου.

«Με λένε Γιώργο»: ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Γιώργο του με μια βραδιά τιμής και μνήμης, αυτό το Σάββατο στις 22.00.

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