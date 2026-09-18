MagentaTV: Πλούσια ποδοσφαιρική δράση με τα ματς Ατλέτικο – Ρεάλ, Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα και την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League

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Πλούσια αθλητική δράση έρχεται την εβδομάδα 18-24/9 στη MagentaTV. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ (20/9, 17:15, Magenta Sport 3 League) για την 7η αγωνιστική της LaLiga EA Sports, ενώ το Σάββατο 19/9 η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Σεβίλλης (22:00, Magenta Sport 3 League).
Εντός συνόρων, τα κανάλια Magenta Sport θα φιλοξενήσουν τις αναμετρήσεις Βόλος Elabet-ΑΕΚ (20/9, 18:00, Magenta Sport 1 League), ΟΦΗ-Αστέρας Aktor (20/9, 19:00, Magenta Sport 2 League) και Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ (20/9, 21:00, Magenta Sport 1 League) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Στο πρόγραμμα των καναλιών Novasports ανήκουν οι αγώνες Ατρόμητος-Κηφισιά (19/9, 19:00), Άρης-Ηρακλής (19/9, 19:30), Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (20/9, 17:00) και Καλαμάτα-Παναθηναϊκός (20/9, 19:30).
Οι αγώνες που θα μεταδίδει τη φετινή σεζόν η MagentaTV για τη Stoiximan Super League και για τη LaLiga EA Sports, θα προβάλλονται αποκλειστικά στα νέα κανάλια Magenta Sport 1 League, Magenta Sport 2 League, Magenta Sport 3 League & Magenta Sport 4 League, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα υπάρχοντα κανάλια Magenta Sport.
Από το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Serie A ξεχωρίζουν τα ματς Ρόμα-Ίντερ (19/9, 19:00, Magenta Sport 1 & 4K), Φιορεντίνα-Νάπολι (20/9, 13:30, Magenta Sport 1), Γιουβέντους-Αταλάντα (20/9, 19:00, Magenta Sport 1) και Μίλαν-Λέτσε (20/9, 21:45, Magenta Sport 1).
Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η «μάχη» ανάμεσα στην Πόρτο και την Μπενφίκα για τη Liga Portugal Betclic (20/9, 22:30, Magenta Sport 2), καθώς και το ντέρμπι «Old Firm» μεταξύ Σέλτικ και Ρέιντζερς για τη William Hill Scottish Premiership (20/9, 14:00, Magenta Sport 3 & Start).
Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους όλη τη δράση από το MotoGP Αυστρίας. Από τις ελεύθερες δοκιμές έως και τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής (20/9, 14:30), το αγωνιστικό τριήμερο 18-20/9 θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.
Στο τένις, η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σλοβακία για το World Group I του Davis Cup. Οι αγώνες μονού και διπλού θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 19-20/9, σε ζωντανή μετάδοση από το Magenta Sport 6.
Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.
Από το πρόγραμμα των καναλιών Novasports ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπρέντφορντ-Τσέλσι (18/9, 22:00), Τότεναμ-Άστον Βίλα (19/9, 14Q30), Μπράιτον-Άρσεναλ (19/9, 17:00), Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (20/9, 16:00), Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (20/9, 16:00) και Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20/9, 18:30) για την Premier League, καθώς και τα ματς Μπάγερν-Ουνιόν Βερολίνου (18/9, 21:30), Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (19/9, 19:30) και Λεβερκούζεν-Λειψία (20/9, 16:30) για την Bundesliga.
Σήμερα (Παρασκευή 18/9) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί του EuroLeague Super Cup με τα ματς Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17:00) και Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης (20:00), ενώ το Σάββατο 19/9 στις 20:00 θα ακολουθήσει ο τελικός. Η EuroLeague ανοίγει αυλαία για τη νέα σεζόν την Πέμπτη 24/9, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται την Παρί (21:15) και τον Ολυμπιακό να παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια (21:30).
Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών Magenta Sport για την εβδομάδα 18-24/9:
Παρασκευή 18.09.26
14:10 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5
15:00 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5
15:55 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5
20:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ-ΑΕΚ Λάρνακας, Cyprus League By Stoiximan, 4η Αγωνιστική, Magenta Sport 7
21:45 Μόντσα-Σασουόλο, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 2
22:00 Εσπανιόλ-Έλτσε, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League
22:00 Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 & Start
22:30 Εκπομπή «Game R1», Magenta Sport 1
Σάββατο 19.09.26
09:35 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5
10:20 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5
11:05 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5
11:45 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5
13:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, Magenta Sport 6
13:30 Ρεάλ Μαδρίτης-Σαντιάγκο Γουόντερερς, UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup, Magenta Sport 4
13:40 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5
14:30 Μίλγουολ-Γουέστ Χαμ, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3
14:35 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5
15:00 Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League
15:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, Magenta Sport 6
15:45 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Tissot Sprint, Magenta Sport 5 & YouTube
16:00 Μπολόνια-Τορίνο, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1
16:00 Ουντινέζε-Κάλιαρι, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 2
17:00 Ρέξαμ-Σαουθάμπτον, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3
17:00 Harley-Davidson Bagger World Cup Αυστρία, 1ος Αγώνας, Magenta Sport 5
17:15 Μπιλμπάο-Αλαβές, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League
17:50 Red Bull MotoGP Rookies Cup Αυστρία, Σπίλμπεργκ, 1ος Αγώνας, Magenta Sport 5
19:00 Ρόμα-Ίντερ, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & 4K
19:00 Μπανταλόνα-Μπασκόνια, ACB Supercoppa Endesa, 1ος Ημιτελικός, Magenta Sport 4
19:00 Απόλλων Λεμεσού-ΑΠΟΕΛ, Cyprus League By Stoiximan, 4η Αγωνιστική, Magenta Sport 7
19:30 Θέλτα-Ρασίνγκ Σανταντέρ, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League
19:45 Κιλμάρνοκ-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3
20:00 Αλβέρκα-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 2
21:45 Βενέτσια-Λάτσιο, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1
22:00 Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League
22:00 Βαλένθια-Μπαρτσελόνα, ACB Supercoppa Endesa, 2ος Ημιτελικός, Magenta Sport 4 & Start
22:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Αρούκα, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 2
Κυριακή 20.09.26
04:00 UFC 331: Joshua Van vs Alexandre Pantoja, ΗΠΑ, Λος Άντζελες, Magenta Sport 6
09:45 Harley-Davidson Bagger World Cup Αυστρία, 2ος Αγώνας, Magenta Sport 5
10:35 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Warm Up, Magenta Sport 5
11:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Διπλού, Magenta Sport 6
11:45 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας, Αγώνας, Magenta Sport 5
13:00 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας, Αγώνας, Magenta Sport 5
13:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Διπλού, Magenta Sport 6
13:30 Φιορεντίνα-Νάπολι, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1
14:00 Σέλτικ-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 & Start
14:00 Γουλβς-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 7
14:30 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Αγώνας, Magenta Sport 5
15:00 Χετάφε-Μάλαγα, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League
15:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, Magenta Sport 6
16:00 Φροζινόνε-Κόμο, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1
16:00 Πάρμα-Τζένοα, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 2
16:20 Red Bull MotoGP Rookies Cup Αυστρία, Σπίλμπεργκ, 2ος Αγώνας, Magenta Sport 5
17:00 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League
17:15 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League
17:30 Βιτόρια Γκιμαράες-Μορεϊρένσε, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3
18:00 Βόλος Elabet-ΑΕΚ, Stoiximan Super League, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League
18:30 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Αστέρας Aktor», Magenta Sport 2 League
19:00 Γιουβέντους-Αταλάντα, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1
19:00 ΟΦΗ-Αστέρας Aktor, Stoiximan Super League, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 League
19:30 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Μπέτις, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League
19:30 Βιγιαρεάλ-Λεβάντε, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League
20:00 Σάντα Κλάρα-Μπράγκα, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 2
20:00 ACB Supercopa Endesa, Τελικός, Magenta Sport 4
20:00 New England Patriots-Pittsburgh Steelers, NFL Regular Season, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 9
20:10 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League
21:00 Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League
21:45 Μίλαν-Λέτσε, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1
22:00 Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League
22:30 Πόρτο-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 2
23:00 Indiana Fever-Washington Mystics, WNBA Regular Season, Magenta Sport 5
23:15 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League
23:25 Arizona Cardinals-Seattle Seahawks, NFL Regular Season, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 9
Δευτέρα 21.09.26
03:20 Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts, NFL Regular Season, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 9
19:00 Εκπομπή «Topspin», Magenta Sport 6
21:00 Εκπομπή «Grand Prix», Magenta Sport 5 & Start
Τρίτη 22.09.26
03:15 Los Angeles Rams-New York Giants, NFL Regular Season, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 9
10:30 Ρίτας Βίλνιους-RSSB Τάιγκερς, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4
14:30 Ρόγιαλ Φάιτερς-Μπόκα Τζούνιορς, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4
Τετάρτη 23.09.26
08:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6 & Start
10:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6
10:30 Σανγκάη Σαρκς-RSSB Τάιγκερς, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4
12:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6
14:30 Ρόγιαλ Φάιτερς-NBA G League Γιουνάιτεντ, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4
Πέμπτη 24.09.26
08:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6
10:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6
10:30 Ρίτας Βίλνιους-Σανγκάη Σαρκς, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4 & Start
14:30 Μπόκα Τζούνιορς-NBA G League Γιουνάιτεντ, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4
Παρασκευή 25.09.26
03:15 Green Bay Packers-Atlanta Falcons, NFL Regular Season, 3η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
08:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
10:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
12:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
22:30 Εκπομπή «Game R1» Magenta Sport 1 & Start
Σάββατο 26.09.26
07:00 FIBA Intercontinental Cup, Τελικός 5ης Θέσης LIVE Magenta Sport 4
08:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
10:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
10:30 FIBA Intercontinental Cup, 1ος Ημιτελικός LIVE Magenta Sport 4
12:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
14:30 FIBA Intercontinental Cup, 2ος Ημιτελικός LIVE Magenta Sport 4
19:00 Μπιλμπάο-Μανρέσα, ACB Liga Endesa, 1η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4
19:30 Όλνταμ-Σάλφορντ, Sky Bet EFL League Two, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1
22:00 Oktagon 94, Γερμανία, Φρανκφούρτη LIVE Magenta Sport 6
Κυριακή 27.09.26
03:00 UFC Fight Night: Raul Rosas Jr.-Raoni Barcelos, ΗΠΑ, Λας Βέγκας LIVE Magenta Sport 6
08:00 ATP 250 Τσενγκντού, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
09:30 FIBA Intercontinental Cup, Τελικός 3ης Θέσης LIVE Magenta Sport 4
10:00 ATP 250 Τσενγκντού, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
12:00 ATP 250 Τσενγκντού, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
13:30 FIBA Intercontinental Cup, Τελικός LIVE Magenta Sport 4
14:00 ATP 250 Τσενγκντού, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
18:00 Μπαχτσέσεχιρ-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 1η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 5
20:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μάλαγα, ACB Liga Endesa, 1η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4 & Start
20:00 Jacksonville Jaguars-New England Patriots, NFL Regular Season, 3η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
20:30 Αναντολού Εφές-Μπεσίκτας, Turkish Basketball Super League, 1η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 6
21:00 WNBA Playoffs, 1ος Γύρος, 1ος Αγώνας LIVE Magenta Sport 5
23:05 Tampa Bay Buccaneers-Minnesota Vikings, NFL Regular Season, 3η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
Δευτέρα 28.09.26
03:20 Denver Broncos-Los Angeles Rams, NFL Regular Season, 3η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
12:00 ATP 250 Τσενγκντού, 1ος Ημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
14:00 ATP 250 Τσενγκντού, 2ος Ημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
19:00 Εκπομπή «Topspin» LIVE Magenta Sport 6 & Start
21:00 Εκπομπή «Grand Prix» LIVE Magenta Sport 5
Τρίτη 29.09.26
03:15 Chicago Bears-Philadelphia Eagles, NFL Regular Season, 3η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
14:00 ATP 250 Τσενγκντού, Τελικός LIVE Magenta Sport 6 & Start
14:30 ATP 250 Χανγκτσόου, Τελικός LIVE Magenta Sport 5
21:00 FIM Moto Junior GP Αραγονία, Stock European Championship Race REC Magenta Sport 5 (27/09, 16:45)
Τετάρτη 30.09.26
02:30 WNBA Playoffs, 1ος Γύρος, 2ος Αγώνας LIVE Magenta Sport 4
06:00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
10:00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 7
12:00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 7
14:00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6 & Start
Πέμπτη 01.10.26
04:30 WNBA Playoffs, 1ος Γύρος, 2ος Αγώνας LIVE Magenta Sport 4
08:00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
10:00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
10:00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 7 & Start
12:00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 7
15:30 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
Παρασκευή 02.10.26
02:55 Moto3 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
03:15 Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers, NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
03:45 Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
04:40 MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
07:10 Moto3 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
08:00 Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
08:55 MotGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
09:00 WRC Ιταλία, SS2 Tula – Erula 1 LIVE Magenta Sport 9
10:00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
10:00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 7
10:00 WRC Ιταλία, SS3 Su Filigosu – Lerno 1 LIVE Magenta Sport 9
11:05 WRC Ιταλία, SS4 Monti di Ala – Sa Conchedda – Lerno 1 LIVE Magenta Sport 9
11:30 Premier Padel Tour Ρότερνταμ, Προημιτελικός Γυναικών LIVE Magenta Sport 8 & Start
12:00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 7
13:30 Premier Padel Tour Ρότερνταμ, Προημιτελικός Γυναικών LIVE Magenta Sport 8
15:30 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
15:30 Premier Padel Tour Ρότερνταμ, Προημιτελικός Ανδρών LIVE Magenta Sport 8
22:30 Εκπομπή «Game R1» Magenta Sport 1
Σάββατο 03.10.26
02:35 Moto3 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
03:20 Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
04:05 MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
04:45 MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
06:00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
06:40 Moto3 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
07:35 Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
08:45 MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Tissot Sprint LIVE Magenta Sport 5
09:00 WRC Ιταλία, SS8 Lerno – Sa Conchedda – Monti di Ala 1 LIVE Magenta Sport 9
10:00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 7
10:10 WRC Ιταλία, SS9 Coiluna – Loelle 1 LIVE Magenta Sport 9
11:05 WRC Ιταλία, SS10 Solorche 1 LIVE Magenta Sport 9
12:00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 7
13:00 Premier Padel Tour Ρότερνταμ, Ημιτελικός Γυναικών LIVE Magenta Sport 8
14:00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
14:30 Τσέστερφιλντ-Τρανμίρ, Sky Bet EFL League Two, 9η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1 & Start
15:00 Premier Padel Tour Ρότερνταμ, Ημιτελικός Ανδρών LIVE Magenta Sport 8
19:30 Premier Padel Tour Ρότερνταμ, Ημιτελικός Γυναικών LIVE Magenta Sport 8
21:30 Premier Padel Tour Ρότερνταμ, Ημιτελικός Ανδρών LIVE Magenta Sport 8
Κυριακή 04.10.26
03:00 UFC 332: Natalia Silva-Wang Cong, ΗΠΑ, Σολτ Λέικ Σίτι LIVE Magenta Sport 8
03:35 MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Warm Up LIVE Magenta Sport 5
04:45 Moto3 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Αγώνας LIVE Magenta Sport 5
05:00 ATP 500 Τόκιο, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 7
06:00 Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Αγώνας LIVE Magenta Sport 5
07:00 ATP 500 Τόκιο, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 7
07:30 MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Αγώνας LIVE Magenta Sport 5
08:00 ATP 500 Πεκίνο, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
09:30 WRC Ιταλία, SS14 Osilo – Tergu 1 LIVE Magenta Sport 9
10:00 ATP 500 Πεκίνο, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
10:00 ATP 500 Τόκιο, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 7
11:00 WRC Ιταλία, SS15 Sassari – Argentiera 1 LIVE Magenta Sport 9
12:00 ATP 500 Τόκιο, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 7
12:35 WRC Ιταλία, SS16 Osilo – Tergu 2 LIVE Magenta Sport 9
13:00 Μπαντίρμα-Αναντολού Εφές, Turkish Basketball Super League, 2η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4
13:30 Ομπραντόιρο-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 2η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 5 & Start
14:00 ATP 500 Πεκίνο, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 8
15:00 WRC Ιταλία, SS17 Sassari – Argentiera 2 Wolf Power Stage LIVE Magenta Sport 9
15:30 Φενέρμπαχτσε-Κιορφέζ, Turkish Basketball Super League, 2η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4
15:30 ATP 500 Πεκίνο, Προημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
16:30 Washington Commanders- Indianapolis Colts, NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
17:00 Premier Padel Tour Ρότερνταμ, Τελικός Γυναικών LIVE Magenta Sport 8
19:00 Premier Padel Tour Ρότερνταμ, Τελικός Ανδρών LIVE Magenta Sport 8
20:00 Μούρθια-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 2η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4
20:00 NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
23:25 NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
Δευτέρα 05.10.26
03:20 Carolina Panthers-Detroit Lions, NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
10:00 ATP 500 Πεκίνο, 1ος Ημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
10:00 ATP 500 Τόκιο, 1ος Ημιτελικός LIVE Magenta Sport 7
12:00 ATP 500 Τόκιο, 2ος Ημιτελικός LIVE Magenta Sport 7
14:00 ATP 500 Πεκίνο, 2ος Ημιτελικός LIVE Magenta Sport 6
19:00 Εκπομπή «Topspin» LIVE Magenta Sport 6 & Start
21:00 Εκπομπή «Grand Prix» LIVE Magenta Sport 5
Τρίτη 06.10.26
03:15 New Orleans Saints-Atlanta Falcons, NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
12:00 ATP 500 Τόκιο, Τελικός LIVE Magenta Sport 7 & Start
14:00 ATP 500 Πεκίνο, Τελικός LIVE Magenta Sport 6
19:30 Περιστέρι-Μπάμπεργκ, FIBA Basketball Champions League, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4
Τετάρτη 07.10.26
07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
19:00 FIBA Basketball Champions League, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4 & Start
Πέμπτη 08.10.26
07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
Παρασκευή 09.10.26
03:15 Dallas Cowboys-Tampa Bay Buccaneers, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
03:55 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
04:45 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
05:40 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
08:10 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
09:00 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
09:55 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
22:00 Γουέστ Χαμ-ΚΠΡ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3
22:00 Μάλαγα-Εσπανιόλ, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3 League
22:15 Μπράγκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 2 & Start
22:30 Εκπομπή «Game R1» Magenta Sport 1
Σάββατο 10.10.26
03:35 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
04:20 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
05:05 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
05:45 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
07:40 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
08:35 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE Magenta Sport 5
09:45 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Tissot Sprint LIVE Magenta Sport 5
14:30 Γουέστ Μπρομ-Μπέρμιγχαμ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 2
14:30 DTM Γερμανία, Χόκενχαϊμ, 1ος Αγώνας LIVE Magenta Sport 5
15:00 Ράγιο Βαγεκάνο-Μπιλμπάο, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3 League
15:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Ημιτελικός Γυναικών LIVE Magenta Sport 7
16:00 Τζένοα-Φιορεντίνα, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1
17:00 Μπόλτον-Στόουκ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4 & Start
17:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Ημιτελικός Ανδρών LIVE Magenta Sport 7
17:15 Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4 League
17:30 Κάζα Πία-Σάντα Κλάρα, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 2
18:30 Εκπομπή «Pregame ΑΕΚ-ΟΦΗ» LIVE Magenta Sport 1 League
19:00 Ίντερ-Πάρμα, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1
19:00 ΑΠΟΕΛ-Νέα Σαλαμίνα, Cyprus League by Stoiximan, 5η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3
19:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Ημιτελικός Γυναικών LIVE Magenta Sport 7
19:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1 League
19:30 Μπαρτσελόνα-Χετάφε, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3 League
20:00 Μαρίτιμο-Πόρτο, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 2
20:30 Μπελεντίγεσι-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 3η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4
21:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Ημιτελικός Ανδρών LIVE Magenta Sport 7
21:40 Εκπομπή «Postgame ΑΕΚ-ΟΦΗ» LIVE Magenta Sport 1 League
21:45 Νάπολι-Φροζινόνε, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3 League
Κυριακή 11.10.26
03:00 UFC Fight Night: Brendan Allen-Christian Duncan, ΗΠΑ, Λας Βέγκας LIVE Magenta Sport 6
05:35 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Warm Up LIVE Magenta Sport 5
06:45 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Αγώνας LIVE Magenta Sport 5
07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
08:00 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Αγώνας LIVE Magenta Sport 5
09:30 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Αγώνας LIVE Magenta Sport 5
13:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μανρέσα, ACB Liga Endesa, 3η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4
13:30 Κόμο-Ρόμα, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1 & 4K
14:00 Μάδεργουελ-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3
14:00 Σαουθάμπτον-Πόρτσμουθ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 8
14:30 DTM Γερμανία, Χόκενχαϊμ, 2ος Αγώνας LIVE Magenta Sport 5
15:00 ‘Ελτσε-Θέλτα, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3 League
15:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Τελικός Γυναικών LIVE Magenta Sport 7
16:00 Λάτσιο-Μόντσα, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1 & Start
16:00 Λέτσε-Μπολόνια, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 2
16:30 Εκπομπή «Pregame Κηφισιά Tutu Deals-Παναιτωλικός» LIVE Magenta Sport 1 League
16:30 Jacksonville Jaguars-Philadelphia Eagles, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
17:00 Κηφισιά Tutu Deals-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1 League
17:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Τελικός Ανδρών LIVE Magenta Sport 7
17:15 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4 League
18:00 Ανόρθωση-Πάφος, Cyprus League by Stoiximan, 5η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3
18:00 Τουρκ Τέλεκομ-Μπεσίκτας, Turkish Basketball Super League 3η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 5
19:00 Σασουόλο-Μίλαν, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1
19:10 Εκπομπή «Sportshow» LIVE Magenta Sport 1 League
19:30 Μπέτις-Οσασούνα, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3 League
20:00 Μπενφίκα-Βιτόρια Γκιμαράες, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 2
20:00 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, ACB Liga Endesa, 3η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 4
20:00 NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1 League
21:45 Κάλιαρι-Γιουβέντους, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1
22:00 Ρασίνγκ Σανταντέρ-Βαλένθια, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3 League
23:15 Εκπομπή «Sportshow» LIVE Magenta Sport 1 League
23:25 NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
Δευτέρα 12.10.26
03:20 Atlanta Falcons-Baltimore Ravens, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 9
07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό LIVE Magenta Sport 6
19:00 Εκπομπή «Topspin» LIVE Magenta Sport 6
19:30 Αταλάντα-Βενέτσια, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 2 & Start
21:00 Εκπομπή «Grand Prix» LIVE Magenta Sport 5
21:45 Τορίνο-Ουντινέζε, Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 1
22:00 Λεβάντε-Σεβίλη, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 3 League
22:15 Φαμαλικάο-Αλβέρκα, Liga Portugal Betclic. 8η Αγωνιστική LIVE Magenta Sport 2
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