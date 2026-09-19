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19.09.2026 00:37

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair ζήτησε συγγνώμη επειδή συνέκρινε τις ανταγωνίστριες εταιρείες με «βιαστές»

19.09.2026 00:37
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credit: AP

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Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή, 18/9, «από τα θύματα και τις επιζήσασες» εγκλημάτων σεξουαλικής βίας επειδή συνέκρινε τις ανταγωνίστριες αεροπορικές εταιρείες με «βιαστές».

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της ιρλανδικής εταιρείας χαμηλού κόστος δήλωσε ότι επιθυμεί «να απευθύνει την πιο ειλικρινή και άνευ όρων συγγνώμη σε αυτά τα άτομα, ιδίως στις επιζήσασες». Είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «βιαστές υψηλών τιμών» για να αναφερθεί σε αεροπορικές εταιρείες που ανταγωνίζονται τη Ryanair, σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στο Δουβλίνο.

«Συζητώντας με την οικογένεια και τους φίλους μου, εντός και εκτός της Ryanair, συνειδητοποίησα ότι η λέξη που χρησιμοποίησα με τόση άνεση προκάλεσε αναστάτωση και προσέβαλε πολλούς ανθρώπους, ιδίως τα θύματα και τις επιζήσασες. Πιστεύω βαθύτατα ότι ο βιασμός είναι αποτρόπαιο και φρικτό έγκλημα που δεν μπορεί να ευτελίζεται», τόνισε σε αυτήν την ανάρτηση.

Σε πρώτη φάση, ο Ο’Λίρι είχε αρνηθεί να ζητήσει συγγνώμη. Το Κέντρο Κρίσεων για Βιασμούς του Δουβλίνου, ένας ιρλανδικός οργανισμός που βοηθά τα θύματα σεξουαλικής βίας, είχε ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του, σύμφωνα με το BBC.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από τον ραδιοφωνικό σταθμό LBC, σχολίασε: «Θα έλεγα ότι οι γυναίκες που έχουν βιαστεί και έχουν υπάρξει θύματα τόσο φρικτής βίας, δεν είμαι σίγουρη ότι θα σπεύσουν να κλείσουν εισιτήρια» με τη Ryanair.

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