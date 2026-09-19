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19.09.2026 07:56

Σαουδική Αραβία: Λήξη συναγερμού στο Ριάντ μετά τις προειδοποιήσεις για αεροπορική επίθεση

19.09.2026 07:56
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  • Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας σήμανε λήξη συναγερμού μετά από προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές στο Ριάντ και την πόλη Αλ-Χαρτζ.
  • Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν δύο ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι κατά της χώρας έχουν κλιμακωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.
  • Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι υποσχέθηκε απάντηση για τις επιθέσεις στη Σαναά, κατηγορώντας ευθέως τη Σαουδική Αραβία για εγκληματικές απόπειρες κατά της οργάνωσης.
  • Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις των Χούθι κατά μη στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών, καθώς και τη συνολική στρατιωτική κλιμάκωση.

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Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας σήμανε σήμερα λήξη συναγερμού αφού εξέδωσε προειδοποιήσεις και δεύτερη φορά για τον κίνδυνο αεροπορικής επιδρομής στο Ριάντ και την πόλη Αλ-Χαρτζ, ανατολικά της πρωτεύουσας, εν μέσω αύξησης των επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς Χούθι στη χώρα του Κόλπου.

Οι συναγερμοί ήταν οι πρώτοι για την πρωτεύουσα από τότε που οι Χούθι στη γειτονική Υεμένη κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters που βρίσκονται στη σαουδαραβική πρωτεύουσα ανέφεραν πως άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Οι κατηγορίες και η υπόσχεση για απάντηση

Οι προειδοποιήσεις εκδόθηκαν μερικές ώρες αφότου ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι η οργάνωση απέτρεψε «εγκληματικές απόπειρες», που δεν προσδιορίστηκαν, στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, κατηγορώντας τη Σαουδική Αραβία και υποσχόμενος απάντηση.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης για την ανακοίνωση των Χούθι.

Οι Χούθι, που ελέγχουν τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Υεμένης και μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, εξαπολύουν επιθέσεις προς τη Σαουδική Αραβία από τότε που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ριάντ, με πλήγματα κατά σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η φιλοϊρανική οργάνωση υποστηρίζει ότι η Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα τις τελευταίες ημέρες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε χθεσινή του ανακοίνωση, «καταδίκασε με τον πλέον έντονο τρόπο τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που πλήττουν μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά». Στην ανακοίνωση, το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε επίσης «τη στρατιωτική κλιμάκωση των Χούθι στην Υεμένη».

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