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19.09.2026 18:31

Λαμία: 88χρονη τραυματίστηκε όταν απατεώνες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ την ανέβασαν στο πατάρι και εκείνη έπεσε

19.09.2026 18:31
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Πηγή: Pixabay

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Ένα ακόμα περιστατικό απάτης σημειώθηκε, αυτή τη φορά στη Λαμία, με θύμα μια 88χρονη, όταν της τηλεφώνησαν επιτήδειοι ως «λογιστές», υποδυόμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Αρχικά της είπαν στο τηλέφωνο ότι ο έλεγχος που έκαναν στην παροχή δείχνει υπερβολική κατανάλωση συγκριτικά με τις προηγούμενες φορές και την έπεισαν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή, λέγοντάς της να κάνει κάποιες δοκιμές με τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές.

Σύμφωνα με το LamiaReport στη συνέχεια της είπαν ότι κινδυνεύουν τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι και της είπαν να τα βάλει σε ένα σεντόνι. Όταν η ανυποψίαστη γυναίκα τους είπε ότι έχει και κάποια στο πατάρι, οι απατεώνες της είπαν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να τα κατεβάσει και αυτά.

Η 88χρονη πήρε μια σκάλα που είχε μέσα στο σπίτι και στην προσπάθειά της να φτάσει στο πατάρι, έπεσε από αρκετό ύψος στο πάτωμα, χτυπώντας στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της. Όταν κατάφερε να ξαναπάρει το τηλέφωνο στα χέρια της, οι απατεώνες ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής και τη ρωτούσαν με αγωνία τι έγινε.

Η 88χρονη τους είπε ότι έπεσε και χτύπησε και ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσει στην κόρη της στην Αθήνα. Ο απατεώνας της είπε ότι δεν μπορεί να τη βοηθήσει η κόρη της από μακριά και ότι στέλνει αυτός άμεσα έναν συνεργάτη του για να τη βοηθήσει. Η χτυπημένη γυναίκα τους είπε τη διεύθυνση και τους έδωσε οδηγίες πώς να μπουν στο σπίτι από πίσω γιατί η μπροστινή πόρτα ήταν κλειδωμένη.

Μετά από λίγη ώρα ένας νεαρός πήδηξε μέσα στο σπίτι από το πίσω παράθυρο και ρώτησε που είναι τα κοσμήματα στο πατάρι. Η 88χρονη που είχε καταφέρει να σηκωθεί και καθόταν στον καναπέ του έδειξε την κρυψώνα με τα χρυσαφικά, τα οποία πήρε και τα έβαλε στο σεντόνι μαζί με τα υπόλοιπα που αρχικά είχε συγκεντρώσει η ηλικιωμένη στην κρεβατοκάμαρα.

Όπως αναφέρει και πάλι το LamiaReport, την ώρα που πήγε να φύγει και πάλι από το παράθυρο ο νεαρός ληστής, η γυναίκα του ζήτησε βοήθεια γιατί πονούσε στο κεφάλι και όλο της το σώμα και δεν μπορούσε να σηκωθεί από τον καναπέ.

Εκείνος άπλωσε το χέρι του για να στηριχτεί και να σηκωθεί η 88χρονη. Μόλις εκείνη σηκώθηκε και άρχισε να του λέει ότι πονάει παντού και ότι θέλει βοήθεια ο δράστης έγινε καπνός πηδώντας πάλι από το παράθυρο.

Τότε η 88χρονη κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και κάλεσε την κόρης της η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε ΕΚΑΒ και αστυνομία.

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