search
ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 19:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2026 17:38

Ιωάννινα: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων – Ένας τραυματίας (Video)

24.09.2026 17:38
fotia ioannina ergostasio – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στα Ιωάννινα από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων.

Μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ ένας υπάλληλος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη, έχει σηκωθεί μαύρος πυκνός καπνός στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση με μαχαίρι σε 29χρονο στην οδό Φυλής: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Θάνατος Μαζωνάκη: Νοσηλεύτρια «καίει» την Γάκα – «Έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο, μας είπε να έχουμε κοινή γραμμή» – Γίνονταν δύο πλασμαφαιρέσεις εκείνη την ώρα

Κυνική η Γάκα σε ασθενή που μελάνιασε το χέρι της, ενώ έκανε πλασμαφαίρεση: «Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zaxaraki apostolos toronto
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιστρέφει στο Τορόντο το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, ανακοίνωσε η Ζαχαράκη

macklemore – seeran – new
LIFESTYLE

Απτόητος ο Macklemore ανακοίνωσε την Free Palestine Tour – Οι σπόντες για τον «απολιτίκ» Εντ Σίραν

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής στην ΕΟ Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας

Miltos-Xatzigiannakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών ΕΛ.Α.Σ. με τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη – 10 εξορμήσεις Τσίπρα ως τις γιορτές (Video)

xeirourgeio
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στο Νοσοκομείο Βόλου: «Ξέχασαν» χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

tile8easi
MEDIA

«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

trapeza
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ξεκινούν το απόγευμα οι πληρωμές - Ποιοι θα δουν χρήματα μετά το Σαββατοκύριακο

tzitzikostas- xatzidakis- tsipras- doukas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι «πρόθυμοι» θα πάρουν την κυβέρνηση στον λαιμό τους, ο… τουρίστας Τζιτζικώστας, η αποτυχία με την ευλογιά, τα μηνύματα του Αλέξη και η ομολογία για την Κυψέλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 19:23
zaxaraki apostolos toronto
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιστρέφει στο Τορόντο το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, ανακοίνωσε η Ζαχαράκη

macklemore – seeran – new
LIFESTYLE

Απτόητος ο Macklemore ανακοίνωσε την Free Palestine Tour – Οι σπόντες για τον «απολιτίκ» Εντ Σίραν

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής στην ΕΟ Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας

1 / 3