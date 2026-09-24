Ιωάννινα: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων – Ένας τραυματίας (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στα Ιωάννινα από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων.

Μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ ένας υπάλληλος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη, έχει σηκωθεί μαύρος πυκνός καπνός στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση με μαχαίρι σε 29χρονο στην οδό Φυλής: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Θάνατος Μαζωνάκη: Νοσηλεύτρια «καίει» την Γάκα – «Έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο, μας είπε να έχουμε κοινή γραμμή» – Γίνονταν δύο πλασμαφαιρέσεις εκείνη την ώρα

Κυνική η Γάκα σε ασθενή που μελάνιασε το χέρι της, ενώ έκανε πλασμαφαίρεση: «Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;»











