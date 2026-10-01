Πατέρας 4χρονης για την επίθεση στη διευθύντρια στα Άνω Λιόσια: «Έκανα λάθος, ζητάω συγγνώμη, αλλά όχι από τη δασκάλα» (Video)

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Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων έδωσε ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας, ο οποίος παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε στη διευθύντρια της σχολικής μονάδας και τη χτύπησε δύο φορές. Ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως η συγγνώμη του δεν απευθύνεται στην εκπαιδευτικό.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε τις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν του περιστατικού. Όπως είπε, η κόρη του βρισκόταν σε κατάσταση φόβου και δεν μπορούσε να την παραλάβει από το νηπιαγωγείο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Ο πατέρας της 4χρονης αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του ήταν λανθασμένη και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα. Δεν έπρεπε να πράξω έτσι. Ήταν μεγάλο λάθος μου».

«Τι θα κάνατε αν ήταν το δικό σας παιδί;»

Όπως υποστήριξε, πριν μεταβεί στο σχολείο είχε λάβει από γείτονες βίντεο στα οποία η διευθύντρια εμφανιζόταν να φωνάζει στα παιδιά.

Φτάνοντας στο νηπιαγωγείο, όπως περιέγραψε, ζήτησε να ανοίξει η πόρτα ώστε να πάρει την κόρη του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση έντονου φόβου και ότι δεν του επέτρεπαν να την παραλάβει.

«Να της λέω: “Άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας” και αυτή να λέει: “Περιμένετε να σχολάσει για να το πάρετε”. Ενώ το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί στα χέρια της δασκάλας», είπε.

Άνω Λιόσια: Τι ισχυρίζεται ο πατέρας που επιτέθηκε στη διευθύντρια του σχολείου pic.twitter.com/kYA5VtPDbJ — Flash.gr (@flashgrofficial) September 30, 2026

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η 4χρονη «σπάραζε από τον φόβο, τον πολύ πόνο και το κλάμα», ενώ, όπως ανέφερε, είχε ουρήσει πάνω της λόγω της έντασης που βίωνε εκείνη τη στιγμή.

Ο πατέρας σημειώνει ακόμη ότι η οικογένεια απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η έντασή του κορυφώθηκε όταν δεν υπήρξε άμεση εξέλιξη και η πόρτα του νηπιαγωγείου εξακολουθούσε να παραμένει κλειστή.

«Το παιδί μου ήθελε να το πάρουμε στα χέρια μας για να ηρεμήσει. Τι θα κάνατε;», είπε στο βίντεό του.

«Τη χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια»

Σε δηλώσεις του στον Alpha, ο πατέρας περιέγραψε και τη στιγμή κατά την οποία μπήκε στο νηπιαγωγείο και επιτέθηκε στη διευθύντρια. Όπως παραδέχτηκε, η συναισθηματική φόρτιση ήταν τέτοια που έχασε τον έλεγχο και προχώρησε στην επίθεση.

«Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, τη χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», δήλωσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ένταση συνεχίστηκε και μετά την άφιξη αστυνομικών στο σημείο, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, αντιμετωπίστηκε η 4χρονη κόρη του.

«Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», ανέφερε.

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