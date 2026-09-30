search
ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 00:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 23:06

Ρόδος: Επακούμβηση του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» με τρία σκάφη – Έσπασαν οι κάβοι του από τη θαλασσοταραχή (Video)

30.09.2026 23:06
rodos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 30/9, στο λιμάνι της Ρόδου, όταν το κρουαζιερόπλοιο «Scarlet Lady» ακούμπησε το τουριστικό πλοίο «King of Rhodes», καθώς έσπασαν οι κάβοι με τους οποίους ήταν δεμένο.

Από την επακούμβηση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rodiaki.gr, το «Scarlet Lady» είχε καταπλεύσει στο λιμάνι αργά το απόγευμα, έχοντας φτάσει μία ημέρα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι χειρισμοί που απέτρεψαν μεγαλύτερο πρόβλημα

Λόγω της θαλασσοταραχής στο λιμάνι, οι κάβοι του κρουαζιερόπλοιου κόπηκαν, με συνέπεια το «Scarlet Lady» να μετακινηθεί προς την άκρη του λιμανιού. Κατά την πορεία του ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο ακόμη πλοιάρια που ήταν δεμένα στο σημείο.

Ο πλοίαρχος του κρουαζιερόπλοιου αντέδρασε άμεσα, πραγματοποιώντας τους απαιτούμενους χειρισμούς, με το πλοίο να απομακρύνεται από τα άλλα σκάφη και να επιστρέφει στη θέση όπου βρισκόταν αρχικά.

Μετά το περιστατικό, το Λιμενικό της Ρόδου απαγόρευσε τον απόπλου τόσο του «Scarlet Lady», όσο και του «King of Rhodes».

Διαβάστε επίσης:

Πλακιάς για Τριαντόπουλο: «Το πλημμέλημα δεν μας καλύπτει – Έπρεπε να είχε παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή»

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες στον TikToker «Τέως Βασιλιά Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη – Έκανε μήνυση στους αστυνομικούς, τι ισχυρίζεται

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος «αδειάζει» τη σύζυγό του και αποποιείται κάθε ευθύνη – «Δεν τον εξέτασα, δεν του πρότεινα θεραπεία»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos_mazonakis_3009
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας», λέει η οικογένειά του

trump-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία-ΗΠΑ: Συνάντηση εκπροσώπων των δύο χώρων για το εμπόριο, με φόντο τους δασμούς

plaka ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Άδεια από το 1979 χωρίς καταγεγραμμένες μετατροπές για φυσικό αέριο

diddy-new
LIFESTYLE

Diddy: Καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση στη φυλακή με κινητό, αλκοόλ και «εξυπηρετήσεις» – Του μαγειρεύουν συγκρατούμενοι και του κάνουν μασάζ

dourou kypseli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυψέλη: Συνάντηση Δούρου με κατοίκους για τις ζημιές από τα έργα του Μετρό – «Αγωνιούν για τα σπίτια τους» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

rififi-new
MEDIA

«Ριφιφί»: Σήμερα το μεγάλο φινάλε - «Όλοι έξω με τα χέρια ψηλά» (Video)

peach_overnight_oats_13
CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη με ροδάκινο και κανέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 00:36
giorgos_mazonakis_3009
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας», λέει η οικογένειά του

trump-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία-ΗΠΑ: Συνάντηση εκπροσώπων των δύο χώρων για το εμπόριο, με φόντο τους δασμούς

plaka ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Άδεια από το 1979 χωρίς καταγεγραμμένες μετατροπές για φυσικό αέριο

1 / 3