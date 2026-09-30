Ρόδος: Επακούμβηση του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» με τρία σκάφη – Έσπασαν οι κάβοι του από τη θαλασσοταραχή (Video)

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 30/9, στο λιμάνι της Ρόδου, όταν το κρουαζιερόπλοιο «Scarlet Lady» ακούμπησε το τουριστικό πλοίο «King of Rhodes», καθώς έσπασαν οι κάβοι με τους οποίους ήταν δεμένο.

Από την επακούμβηση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rodiaki.gr, το «Scarlet Lady» είχε καταπλεύσει στο λιμάνι αργά το απόγευμα, έχοντας φτάσει μία ημέρα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι χειρισμοί που απέτρεψαν μεγαλύτερο πρόβλημα

Λόγω της θαλασσοταραχής στο λιμάνι, οι κάβοι του κρουαζιερόπλοιου κόπηκαν, με συνέπεια το «Scarlet Lady» να μετακινηθεί προς την άκρη του λιμανιού. Κατά την πορεία του ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο ακόμη πλοιάρια που ήταν δεμένα στο σημείο.

Ο πλοίαρχος του κρουαζιερόπλοιου αντέδρασε άμεσα, πραγματοποιώντας τους απαιτούμενους χειρισμούς, με το πλοίο να απομακρύνεται από τα άλλα σκάφη και να επιστρέφει στη θέση όπου βρισκόταν αρχικά.

Μετά το περιστατικό, το Λιμενικό της Ρόδου απαγόρευσε τον απόπλου τόσο του «Scarlet Lady», όσο και του «King of Rhodes».

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