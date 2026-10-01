Η ατμόσφαιρα «χτυπάει» την Κρήτη: Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή η μεγαλόνησος

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Σε έντονο φθινοπωρινό φόντο κυλάει και αυτή εβδομάδα με την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη να είναι η κορύφωση αυτής της μεταβολής! Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, με την Κρήτη και την Εύβοια στο επίκεντρο για ισχυρά φαινόμενα αλλά και θυελλώδεις βοριάδες.

Κοιτώντας λοιπόν αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού, σήμερα Πέμπτη (1/10), ξεκινώντας από τα βόρεια, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος ενώ γενικά θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανές είναι ωστόσο οι ψιχάλες στην οροσειρά της Πίνδου. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στο Ιόνιο ο ήλιος θα κυριαρχεί περισσότερο. Αντιθέτως, στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειο Αιγαίου, στην Μαγνησία και στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια περιμένουμε περισσότερες βροχές και πιθανές καταιγίδες ή τοπικά μπουρίνια.

Νοτιότερα, αναμένονται βροχές κατά τόπους ισχυρές στην Νότια Εύβοια Και λιγότερα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά και στα ορεινά της Ανατολικής Πελοπόννήσου. Στο νότιο Ιόνιο, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με κάποιες νεφώσεις.

Τέλος, περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν την Κρήτη και κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Εκεί τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα απαιτείται προσοχή. Παράλληλα, στα Δωδεκάνησα και στο απομακρυσμένο Καστελόριζο δεν θα λείψουν κάποιες βροχές ή και καταιγίδες μέσα στην μέρα.

Στο πεδίο των ανέμων…Οι βοριάδες έχουν επιβληθεί στο Αιγαίο φτάνοντας τα επίπεδα θύελλας έως 8-9 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά, στα βόρεια και στην Θάλασσα των Κυθήρων. Αντιθέτως, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι πνέουν μέτριας έντασης και δεν θα προβληματίσουν.

Η θερμοκρασία χωρίς διάθεση να μεταβληθεί και έτσι το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι τους 21 με 23 βαθμούς κελσίου στα Αν. Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, στη Δυτική χώρα αλλά και στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-26 βαθμούς κελσίου. Ταυτοχρονα το κρύο στα ορεινά καθιστά το σκηνικό χειμερινό.

Στην Αττική θα ξυπνήσουμε με συννεφιασμένο ουρανό και τα σύννεφα θα επιμείνουν όλη μέρα. Θα δημιουργείται η αίσθηση ότι «το πάει για βροχή» και εκεί πιθανώς να δουμε λίγα ψιλόβροχα. Οι βοριάδες ισχυροί στα ανατολικά και νότια του νομού με εντάσεις που θα φτάνουν και τα 6-8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ανεβαίνοντας προς την Θεσσαλονίκη γενικά δεν περιμένουμε φαινόμενα, με ηλιο θα κυλήσει η μέρα ενώ λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνιση τους. Μεταβλητοί άνεμοι μέτριας έντασης στον θερμαϊκό, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή (2/10) ο άστατος καιρός θα επιμείνει στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, με τα περισσότερα όμως φαινόμενα να εκδηλώνονται στην Εύβοια, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Η πορεία δίνει στασιμότητα και επιμονή των βροχών στις ίδιες περιοχές.. Με απλά λόγια…μεγάλη προσοχή στην πανέμορφη Κρήτη αυτές τις μέρες και υπομονή γιατί ο ήλιος σύντομα θα ξαναβγεί!

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