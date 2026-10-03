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03.10.2026 08:30

Μεταξουργείο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Διακοπή κυκλοφορίας στην Κεραμεικού

03.10.2026 08:30
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φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου 2026, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου, κοντά στα όρια με τον Κεραμικό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εξαιτίας του συμβάντος και της άμεσης κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν τις φλόγες υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε διπλανά οικήματα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα, ενώ η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται από τους γύρω δρόμους.

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