Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους στην πόλη Νιουκάσλ – Σε κρίσιμη κατάσταση 2 από τους 9 τραυματίες

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Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιουκάσλ, τραυματίζοντας αρκετούς, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.

I’ve cropped this – but this is the moment before the catastrophe happened.



Bloke is out of control https://t.co/awOEnc855n pic.twitter.com/axy1rJGmbx — Matt Vandenberg (@M1D3V) October 3, 2026

Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.

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