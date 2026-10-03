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03.10.2026 08:48

Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους στην πόλη Νιουκάσλ – Σε κρίσιμη κατάσταση 2 από τους 9 τραυματίες

03.10.2026 08:48
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Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιουκάσλ, τραυματίζοντας αρκετούς, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.

Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.

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