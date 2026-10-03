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03.10.2026 08:02

Flydubai: Οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πιλοτάρει – Τι μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ

03.10.2026 08:02
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Διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη της πτήσης της εταιρείας flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ ο οποίος την Τετάρτη εν ώρα πτήσης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, να πιλοτάρει αεροσκάφη καθώς υποπτεύονταν ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα Al-Arabiyah, CNN και ABC αλλά και την εφημερίδα Wall Street Journal, οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει για λόγους ασφαλείας στον συγκυβερνήτη – ο πατέρας του οποίου είναι υπήκοος Ομάν και η μητέρα του Συρίας- να πιλοτάρει αεροπλάνα, καθώς εκτιμούσαν ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες στη διάρκεια της παραμονής του στη Συρία.

Με βάση τα ίδια μέσα ενημέρωσης, ο συγκυβερνήτης – το όνομα του οποίου είναι Χάμαμ αλ Χαμάμι—προσελήφθη από την εταιρεία flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αφού αποχώρησε από την Oman Air και προσπάθησε με αποτυχία να εργαστεί στην εταιρεία Emirates.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου σε αεροσκάφος που πραγματοποιούσε την πτήση Ντουμπάι- Τελ Αβίβ. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον Ινδό κυβερνήτη του αεροσκάφους, ο οποίος όμως πρόλαβε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου. Χάρη σε αυτή την κίνηση επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε στη συνέχεια αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του δράστη, που παραμένουν ασαφή, αποτελούν αντικείμενο έρευνας που διεξάγεται στα Εμιράτα, όπου έχουν μεταφερθεί οι δύο πιλότοι.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι ο δράστης «είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» και «σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες».

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