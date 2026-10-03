Eθνική Τράπεζα και Skroutz: Ένας χρόνος συνεργασίας με 100.000 ευρώ επιβραβεύσεις μέσω της ψηφιακής Mastercard

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Έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά συμπληρώνει η Skroutz Plus Mastercard, η ψηφιακή πιστωτική κάρτα που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τη Skroutz, με τις δύο εταιρείες να παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σε σχετική εκδήλωση, την κάρτα έχουν ήδη αποκτήσει πολλές χιλιάδες καταναλωτές, ενώ το συνολικό ποσό που έχει δοθεί μέσω του προγράμματος επιβράβευσης έχει ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ.

Η συνεργασία εντάσσεται στην ευρύτερη ανάπτυξη λύσεων embedded finance, οι οποίες συνδέουν τραπεζικές υπηρεσίες με ψηφιακές πλατφόρμες εμπορίου. Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει μερίδιο που προσεγγίζει το 30% στην ελληνική αγορά καρτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε.

Η Skroutz Plus Mastercard εκδίδεται πλήρως ψηφιακά μέσω Internet και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα ή έκδοση φυσικής κάρτας. Μετά την έγκριση, μπορεί να προστεθεί σε Apple Pay και Google Wallet και να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Το πρόγραμμα ανταμοιβής προβλέπει επιστροφή 2,5% για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Skroutz και 0,5% για τις υπόλοιπες συναλλαγές. Τα ποσά της επιβράβευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενες αγορές, ενώ η κάρτα παρέχει επίσης δυνατότητα άτοκων δόσεων και ταξιδιωτική ασφάλιση.

Η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Χριστίνα Θεοφιλίδη, σημείωσε ότι η πορεία του πρώτου έτους δείχνει τη μεταβολή των συνηθειών στις ηλεκτρονικές αγορές και τη ζήτηση για υπηρεσίες που συνδυάζουν ψηφιακή τραπεζική και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Από την πλευρά της Skroutz, ο CFO της εταιρείας, Κώστας Κοντογιάννης, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς ενισχύουν τον σχεδιασμό για περαιτέρω ανάπτυξη των προνομίων που συνδέονται με την υπηρεσία Skroutz Plus.

Η πρώτη χρονιά της συνεργασίας αποτυπώνει παράλληλα τη διεύρυνση των συνεργασιών μεταξύ τραπεζών και μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος στις καθημερινές αγορές.

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