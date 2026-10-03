Eurobank: Νέο Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό στην Κύπρο με επένδυση 2 εκατ. ευρώ

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Η Eurobank περνά στο επόμενο στάδιο την πρωτοβουλία της για τη δημιουργία νέου Κέντρου Ημέρας στην Κύπρο, το οποίο θα απευθύνεται σε άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος αυτισμού.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τη Eurobank και θα ανεγερθεί στην ενορία Αγίου Δημητρίου, στον Στρόβολο. Τη λειτουργία του Κέντρου θα αναλάβει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η αρχιτεκτονική πρόταση που θα υλοποιηθεί παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνας Παύλου και στελεχών του Ομίλου Eurobank.

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που προηγήθηκε συγκέντρωσε 37 συμμετοχές από γραφεία και ομάδες μελέτης. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους αρχιτέκτονες Χρυσόστομο Θεοδωρόπουλο, Ελένη Λιβάνη και Παναγιώτα Καραμανέα, ενώ συνολικά οκτώ μελέτες απέσπασαν βραβεία και διακρίσεις.

Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο κτήριο «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανεπιστημίου Κύπρου από τις 2 έως τις 7 Οκτωβρίου.

Το νέο Κέντρο σχεδιάζεται ως εξειδικευμένη δομή φροντίδας και υποστήριξης, με έμφαση στην εξατομικευμένη καθημερινότητα, την ασφάλεια, τη συμμετοχή και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία των ωφελούμενων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε τη δωρεά σημαντική, επισημαίνοντας ότι η αξία της συνδέεται με την κάλυψη μιας πραγματικής κοινωνικής ανάγκης μέσα από οργανωμένο σχεδιασμό.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, σημείωσε ότι στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ουσιαστικής καθημερινής υποστήριξης και όχι απλώς ένας ασφαλής χώρος φιλοξενίας.

Από την πλευρά της Eurobank, ο Μιχάλης Λούης υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, με έμφαση στην ανεξάρτητη διαβίωση, τη φροντίδα και τη στήριξη ατόμων με αυτισμό.

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί παράλληλα παράδειγμα συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς η Eurobank αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και την εποπτεία της κατασκευής, ενώ η λειτουργία της δομής θα περάσει στην Πολιτεία.

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