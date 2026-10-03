Pandora: Νέο εργοστάσιο 150 εκατ. δολαρίων στο Βιετνάμ και στροφή στα εργαστηριακά διαμάντια στην Ασία

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Η Pandora ενισχύει σημαντικά την παραγωγική της παρουσία στην Ασία, εγκαινιάζοντας νέο εργοστάσιο αξίας 150 εκατ. δολαρίων στο Βιετνάμ και παράλληλα διευρύνοντας τη δραστηριότητά της στα διαμάντια εργαστηριακής παραγωγής.

Η νέα μονάδα στην πόλη Χο Τσι Μινχ αποτελεί το πρώτο εργοστάσιο της δανικής εταιρείας εκτός Ταϊλάνδης, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα η βασική παραγωγική της βάση. Με τη λειτουργία της, η συνολική παραγωγική ικανότητα της Pandora αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 50%.

Το εργοστάσιο θα μπορεί να παράγει έως και 60 εκατομμύρια κοσμήματα ετησίως, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη προβλέπεται να απασχολεί περίπου 7.000 εργαζομένους. Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης της παραγωγής και ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στις ασιατικές αγορές.

Η Ασία αποτελεί βασικό πεδίο ανάπτυξης για την Pandora, καθώς οι πωλήσεις στην περιοχή αυξήθηκαν κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο. Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει η Ιαπωνία, όπου το μέγεθος της δραστηριότητας της εταιρείας σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε τρία χρόνια και συνεχίζει να αυξάνεται με υψηλούς διψήφιους ρυθμούς.

Διαφορετική παραμένει η εικόνα στην Κίνα, όπου η Pandora έχει καταγράψει υποχώρηση τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση, ωστόσο, αναμένει επιστροφή σε ανάπτυξη, καθώς διαπιστώνει βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει περισσότερο στην κατηγορία των διαμαντιών που παράγονται σε εργαστήριο, επιχειρώντας να αξιοποιήσει τη ζήτηση για οικονομικότερες επιλογές σε σχέση με τα παραδοσιακά διαμάντια εξόρυξης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Pandora, οι χαμηλότερες τιμές και οι περιβαλλοντικές παράμετροι αποτελούν βασικούς λόγους για την αυξανόμενη αποδοχή τους, ιδιαίτερα από νεότερους καταναλωτές. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα εργαστηριακά διαμάντια συνδέονται με αισθητά χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα σε σχέση με τα διαμάντια εξόρυξης.

Η νέα μονάδα στο Βιετνάμ εντάσσεται επίσης στη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, καθώς προβλέπεται χρήση ανακυκλωμένου αργύρου και χρυσού και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με την επένδυση αυτή, η Pandora επιχειρεί ταυτόχρονα να αυξήσει την παραγωγή, να μειώσει την εξάρτησή της από μία μόνο χώρα και να ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

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