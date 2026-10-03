«Μέχρι τώρα ήμασταν με ειρηνικές διαθέσεις» – «Φουντώνουν» οι κινητοποιήσεις των αλιέων πανελλαδικά για το αβάσταχτο κόστος των καυσίμων

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Σε τροχιά κλιμάκωσης περνούν οι κινητοποιήσεις των αλιέων σε όλη τη χώρα, με το υψηλό κόστος των καυσίμων να αποτελεί πλέον ένα από τα βασικότερα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου. Οι αλιείς προειδοποιούν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της, καθώς το κόστος για να βγουν στη θάλασσα αυξάνεται διαρκώς, ενώ τα εισοδήματά τους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξημένες δαπάνες.

Αλιείς Σάμου: Στις 11 Οκτωβρίου η συγκέντρωση στο Ηραίο

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι επαγγελματίες της παράκτιας αλιείας, με τους αλιείς της Σάμου να συμμετέχουν στην πανελλαδική δράση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Η απόφαση για τη συμμετοχή των Σαμιωτών αλιέων ελήφθη στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όπου συζητήθηκε η περαιτέρω στάση του κλάδου απέναντι στα προβλήματα που, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο τη συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Το ραντεβού των αλιέων της Σάμου έχει οριστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ηραίου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης.Υπενθυμίζεται, ότι οι αλιείς της Σάμου συμμετέχουν από την 1η Οκτωβρίου στη στάση εργασίας του κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα.Σύμφωνα με τον πρόεδρο των αλιέων Σάμου, Γιάννη Πυργιώτη, τέσσερα είναι τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων.Πρώτο είναι η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος VMS, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η δορυφορική παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών.

Τα αιτήματα

Οι επαγγελματίες ζητούν την απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μία ακόμη επιβάρυνση για τα μικρά παράκτια αλιευτικά σκάφη.

Δεύτερο ζήτημα αποτελεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζύγιση και καταγραφή των αλιευμάτων. Οι αλιείς καλούνται να ζυγίζουν καθημερινά τα αλιεύματά τους και να καταχωρούν τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, διαδικασία που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επιβαρυντική για την καθημερινή λειτουργία των σκαφών τους.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελούν επίσης, οι ζημιές από θαλάσσια θηλαστικά και ξενικά είδη, όπως τα δελφίνια και ο λαγοκέφαλος.

Οι επαγγελματίες ζητούν τη θέσπιση αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματά τους.

Παράλληλα, ζητούν εντατικότερους ελέγχους στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρουν, ανεξέλεγκτη αλιευτική δραστηριότητα από τουρκικά αλιευτικά. Οι ίδιοι ζητούν αποτελεσματικότερη φύλαξη και ενίσχυση των ελέγχων.Στα προβλήματα του κλάδου προστίθεται και το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το οποίο εξακολουθεί να πιέζει το εισόδημα των επαγγελματιών. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αλιείς, για την παράκτια αλιεία το κόστος των καυσίμων δεν αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα σε σύγκριση με τη μέση αλιεία.

Όπως υποστηρίζουν, είναι ο συνδυασμός των αυξημένων υποχρεώσεων, του κόστους λειτουργίας, των ζημιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά που «καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη συνέχιση του επαγγέλματος».

Στο πλευρό των αλιέων η ΑΔΕΔΥ Χίου

Τη στήριξή του στα αιτήματα και στις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων εξέφρασε το Νομαρχιακό Τμήμα Χίου της ΑΔΕΔΥ, με ανακοίνωση της Εκτελεστικής Γραμματείας του, στον απόηχο των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει στον κλάδο το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι προβλέψεις του νέου θεσμικού πλαισίου για την αλιεία.

Στην ανακοίνωση, η οποία απευθύνεται στα πρωτοβάθμια σωματεία της Χίου, η συνδικαλιστική οργάνωση συνδέει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς με την αύξηση του κόστους των καυσίμων, εκτιμώντας ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την οικονομική πίεση που δέχονται οι μικροί επαγγελματίες του κλάδου.

Κριτική για τον νέο Αλιευτικό Κώδικα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του τομέα της αλιείας και την τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα. Το Νομαρχιακό Τμήμα υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις, αντί να δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για τους μικρούς επαγγελματίες, εντείνουν την πίεση που ήδη αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πρόστιμα, οι περιορισμοί και οι αυξημένοι έλεγχοι αποτελούν πρόσθετα βάρη για έναν κλάδο ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με σημαντικά λειτουργικά έξοδα. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ Χίου αποδίδει τις εξελίξεις στην ευρύτερη εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση δημιουργεί συνθήκες που δυσκολεύουν τη συνέχιση της δραστηριότητας των μικρών επαγγελματιών.

Η ίδια ανακοίνωση επιχειρεί να συνδέσει την κατάσταση στην αλιεία με τα προβλήματα που, κατά την εκτίμηση του συνδικαλιστικού φορέα, αντιμετωπίζουν αντίστοιχα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα νοικοκυριά.

Κάλεσμα στα σωματεία της Χίου

Η Εκτελεστική Γραμματεία καλεί τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη του Νομαρχιακού Τμήματος να στηρίξουν έμπρακτα τις κινητοποιήσεις των αλιέων, χαρακτηρίζοντας δίκαιο τον αγώνα τους.

Παράλληλα, προτάσσει την ανάγκη κοινής δράσης εργαζομένων, αλιέων, αγροτών και κτηνοτρόφων στη Χίο, μέσα από ένα ευρύτερα συντονισμένο κίνημα διεκδικήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θέτει μεταξύ άλλων αιτήματα για κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στα καύσιμα, καθώς και για ουσιαστική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Σε αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχώρησαν σήμερα οι αλιείς που συνεχίζουν για τρίτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων, Νέας Κρήνης – Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, «τα αλιευτικά σκάφη παραμένουν εδώ για τρίτη μέρα. Σήμερα περιμένουμε άλλα 50 αλιευτικά, τα οποία έρχονται και σε περίπου δύο ώρες θα είναι εδώ. Οι κινητοποιήσεις θα γίνουν ακόμα πιο δυναμικές, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν με ειρηνικές διαθέσεις».

«Σκεφτόμαστε να αποκλείσουμε σήμερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως και πανελλαδικά. Στον Πειραιά και στην Καβάλα θα αποκλείσουν τα λιμάνια. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε τρίτη μέρα εδώ και η κυβέρνηση δεν μας έχει δώσει σημασία. Δεν σηκώνει ένα τηλέφωνο να μας πει ότι ερχόμαστε να μιλήσουμε φιλικά, όπως είχαν κάνει σε άλλες περιπτώσεις», συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσιπούρας ανέφερε, επίσης, ότι απευθύνουν κάλεσμα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προσέλθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπου γίνεται η κινητοποίηση και να συζητήσει με τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται. «Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας», σημείωσε.

Το κυριότερο πρόβλημά, όπως λένε οι αλιείς, είναι το κόστος πετρελαίου. «Πριν επτά μήνες το παίρναμε 0,60, 0,55 και τώρα έχει πάει 1,40-1,42. Είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει ότι όταν πάει το πετρέλαιο ντίζελ για την αλιεία στα 0,60 ευρώ, δεν είναι βιώσιμο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Την ίδια στιγμή, στην Ιταλία, η ιταλική κυβέρνηση έδωσε 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στους αλιείς. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία επίσης έχουν λάβει μέτρα. Σε εμάς δίνουν 12 με 16 λεπτά. Ανεπίτρεπτο», κατέληξε.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης, δεκάδες καΐκια είχαν βγει την Τετάρτη στον Θερμαϊκό, με τους αλιείς να διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στην πανελλαδική στάση εργασίας των αλιέων, στην οποία συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες, από την παράκτια αλιεία έως τα γρι-γρι και τις μηχανότρατες.

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