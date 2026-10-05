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05.10.2026 10:41

Υπάρχει ακόμα «έκπτωση» 50% στα πρόστιμα της Τροχαίας αν πληρωθούν εγκαίρως; – Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ

05.10.2026 10:41
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Ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα σε ένα πεδίο που εξακολουθεί να προκαλεί σύγχυση σε πολλούς οδηγούς

Για χρόνια, ίσχυε η λογική του ότι «αν πληρώσεις σε δέκα μέρες, δίνεις τα μισά» σε ότι αφορά στα πρόστιμα. Αν δεχόσουν κλήση για παράβαση του ΚΟΚ, μπορούσες να μειώσεις το πρόστιμο στο 50% αρκεί να προλάβαινες να καταβάλεις το πόσο σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το μέτρο αυτό όντως ίσχυε παλιότερα αλλά ποτέ δεν είχε καθολική εφαρμογή, ενώ σήμερα, τα πάντα έχουν αλλάξει.

Με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), απλώς επιβεβαιώθηκε και κωδικοποιήθηκε η πλήρης κατάργηση της «έκπτωσης», μαζί με την αυστηροποίηση των ποινών. Παρόλα αυτά, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μέτρο παραμένει σε ισχύ, προκαλώντας σύγχυση και δυσάρεστες εκπλήξεις.

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