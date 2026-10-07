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07.10.2026 11:10

Η Alfa Romeo ανανεώνει όλη της την γκάμα

07.10.2026 11:10
alfa-romeo-junior

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Η Alfa Romeo προχωρά σε συνολική ανανέωση της γκάμας της, προσαρμόζοντας περισσότερα τα μοντέλα της στο στιλ και τις ανάγκες του κάθε οδηγού

Η Alfa Romeo προχωρά σε συνολική ανανέωση της γκάμας της, με τις, Junior, Tonale, Giulia και Stelvio να αποκτούν νέες δυνατότητες εξατομίκευσης, τεχνολογία, εξοπλισμό και διαφορετικές επιλογές κινητήρων.

Στόχος είναι κάθε μοντέλο να μπορεί να προσαρμοστεί περισσότερο στις ανάγκες και το στιλ του εκάστοτε οδηγού, χωρίς να απομακρύνεται από τα χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της Alfa Romeo: ιταλικό design, δυναμική οδήγηση και ειδικές τεχνικές λύσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 11:51
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Κορνέλ: Όταν οι κατηγορούμενοι το παίζουν… «θύματα» – Ένας από τους βιαστές ισχυρίζεται ότι η κοπέλα τον «σοδόμισε»

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