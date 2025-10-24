Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό λόγω τροχαίου – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αυξημένη κίνηση επικρατεί στον Κηφισό, λόγω τροχαίου, που σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Λαμία. Από τη σύγκρουση δεν υπήρχαν τραυματίες.
Οι οδηγοί θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση από το ύψος της Λυκόβρυσης έως και το ύψος του Αιγάλεω. Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως 30 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό.
