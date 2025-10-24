search
24.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

24.10.2025 17:51

Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό λόγω τροχαίου – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

24.10.2025 17:51
κifisos

Αυξημένη κίνηση επικρατεί στον Κηφισό, λόγω τροχαίου, που σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Λαμία. Από τη σύγκρουση δεν υπήρχαν τραυματίες.

Οι οδηγοί θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση από το ύψος της Λυκόβρυσης έως και το ύψος του Αιγάλεω. Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως 30 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό.

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:  
  • άνω των 30΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.  
  • Περιφ.Υμηττού 20΄-25′ από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

