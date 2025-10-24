Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό λόγω τροχαίου – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση επικρατεί στον Κηφισό, λόγω τροχαίου, που σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Λαμία. Από τη σύγκρουση δεν υπήρχαν τραυματίες.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 30΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Περιφ.Υμηττού 20΄-25' από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/gRbgrSFrpx — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 24, 2025

Οι οδηγοί θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση από το ύψος της Λυκόβρυσης έως και το ύψος του Αιγάλεω. Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως 30 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό.

