Αναρρώνει ο σκύλος που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία – Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του

Αναρρώνει ο σκύλος που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από άγνωστο στην Ηλεία.

Στην ΕΛ.ΑΣ. έχουν πάρει προσωπικά την υπόθεση και είναι αποφασισμένοι να βρουν τον δράστη, ώστε να τιμωρηθεί. Μάλιστα, ειδική ομάδα της της αστυνομίας, που θα ηγηθεί τις έρευνες μετέβη στην περιοχή.

Νωρίτερα, άνδρας προσήλθε στο τοπικό ΑΤ, λέγοντας ότι είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου κι ότι εξαφανίστηκε το βράδυ του περιστατικού. Ο ίδιος προσκόμισε το βιβλιάριο υγείας και τα σχετικά έγγραφα του ζώου, στα οποία καταγράφεται και ο αριθμός μικροτσίπ. Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η σάρωση του τσιπ στο σώμα του, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα.

Το όνομα του είναι Ρεξ.

Διαβάστε επίσης

Στις ΗΠΑ το «δεξί χέρι» του Πούτιν – Για «επίσημες» συνομιλίες μετά τις κυρώσεις Τραμπ – Μάχη επιρροής Γουίτκοφ και Ρούμπιο

Άγνωστος Στρατιώτης: Μετωπική Δούκα – κυβέρνησης – Στα δικαστήρια ο δήμος, «αναιρεί τον εαυτό του», λένε κυβερνητικές πηγές

Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Το ψέμα του 50χρονου συζύγου στις Αρχές – Πώς οδηγήθηκαν στη σύλληψή του