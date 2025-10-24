search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:18
ΕΛΛΑΔΑ

24.10.2025 18:13

Αναρρώνει ο σκύλος που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία – Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του

24.10.2025 18:13
rex

Αναρρώνει ο σκύλος που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από άγνωστο στην Ηλεία.

Στην ΕΛ.ΑΣ. έχουν πάρει προσωπικά την υπόθεση και είναι αποφασισμένοι να βρουν τον δράστη, ώστε να τιμωρηθεί. Μάλιστα, ειδική ομάδα της της αστυνομίας, που θα ηγηθεί τις έρευνες μετέβη στην περιοχή.

Νωρίτερα, άνδρας προσήλθε στο τοπικό ΑΤ, λέγοντας ότι είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου κι ότι εξαφανίστηκε το βράδυ του περιστατικού. Ο ίδιος προσκόμισε το βιβλιάριο υγείας και τα σχετικά έγγραφα του ζώου, στα οποία καταγράφεται και ο αριθμός μικροτσίπ. Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η σάρωση του τσιπ στο σώμα του, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα.

Το όνομα του είναι Ρεξ.

