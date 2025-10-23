Γκάζι: Φως στα αίτια θανάτου της 16χρονης από τις τοξικολογικές – «Βγήκανε έξω γιατί δεν ένιωθε καλά και έχασε τις αισθήσεις της»

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Στις απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις από τη σορό της 16χρονης που πέθανε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι προσβλέπουν οι αρχές για να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση θανάτου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιοατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι η 16χρονη υπέστη πνευμονικό οίδημα με αποτέλεσμα τον αιφνίδιο θάνατό της.

Ωστόσο, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε γίνει κατανάλωση αλκοόλ, αν υπήρξε συνδυασμός με άλλες ουσίες ή αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς είναι άγνωστη η αιτία που προκάλεσε την πνευμονική εμβολή.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, χρειάζεται αρκετός χρόνος μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων εξετάσεων, έως και ένα μήνα, αλλά από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων που διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση έχει ζητηθεί να επισπευσθούν οι διαδικασίες με την επισήμανση του κατεπείγοντος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι ήταν με παρέα στο κλαμπ στο Γκάζι, όπου μετά από κατανάλωση αλκοόλ ένιωσε άσχημα και προσπάθησε να βγει έξω από το κέντρο, όπου και κατέρρευσε. Μάρτυρες αναφέρουν ότι η ανήλικη βγήκε τρεκλίζοντας από το club, όπου διασκέδαζε με την παρέα της.

«Ήτανε στο club με τις φίλες της, για να γιορτάσει τα γενέθλια της φίλης της. Βγήκανε έξω γιατί δεν ένιωθε καλά και εκεί έχασε τις αισθήσεις της», λέει φίλη της 16χρονης.

«Είχε προηγηθεί ένα ήδη πάρτι. Μετά πήγανε στο club. Οι φίλες της είχαν καταναλώσει», εξηγεί άλλη φίλη της 16χρονης.

Σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, στη 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), το συντονιστικό κέντρο ενημερώθηκε για το περιστατικό. Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου οι διασώστες εντόπισαν την 16χρονη, χωρίς σφυγμό, μόνη της να κείτεται στο πεζοδρόμιο. Αμέσως άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Παρά τις προσπάθειες, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Περίπου 10 ώρες μετά, στις 12 το πρωί της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου του παιδιού του, όπου κατήγγειλε το περιστατικό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τα στελέχη της αστυνομίας ενημερώθηκαν για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου κοριτσιού, το οποίο διαβίβασαν στην διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η αναγγελία για τον θάνατο της 16χρονης έγινε με σημαντική καθυστέρηση, κι έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη συλλογή στοιχείων που θα βοηθούσαν στην έρευνα των Αρχών.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, αστυνομικοί μαζί με εισαγγελικό λειτουργό πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του κατά νόμου υπεύθυνου του νυχτερινού καταστήματος. Ο ίδιος φέρεται να αντέδρασε και να υποστήριξε ότι το κορίτσι δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Συγγενείς, φίλοι και οι συμμαθητές του άτυχου κοριτσιού είναι συγκλονισμένοι και αδυνατούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Όλοι έδωσαν το παρών στην κηδεία της που τελέστηκε σε κλίμα οδύνης, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του κλαμπ, για παράβαση του νόμου 5216/2025, για την προστασία των ανηλίκων από καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, καθώς επετράπη η είσοδος και κατανάλωση αλκοόλ στην 16χρονη.

Από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., έγινε γνωστό ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου, από τον Ιούλιο που ψηφίστηκε, έχουν γίνει συνολικά 24.026 έλεγχοι από αστυνομικές υπηρεσίες και άλλοι 136 έλεγχοι σε συνεργασία και με άλλους φορείς σε καταστήματα και χώρους διάθεσης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, κατά τους οποίους σχηματίστηκαν 144 δικογραφίες, συνελήφθησαν 112 άτομα και βεβαιώθηκαν 75 διοικητικά πρόστιμα.

Aδ. Γεωργιάδης: To κορίτσι παρελήφθη σε 7 λεπτά από το ΕΚΑΒ

«Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι καταγεγραμμένες οι κλήσεις. Δεν θα μπω σε κόντρα με την αστυνομία» δήλωσε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή Live Now ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την αντιπαράθεση για το εάν είχε ενημερωθεί ή όχι η ΕΛΑΣ από το νοσοκομείο όπου κατέληξε η άτυχη 16χρονη που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο.

«Δεν ευθύνεται το ΕΣΥ για τον θάνατο του κοριτσιού» είπε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι «To κορίτσι παρελήφθη σε 7 λεπτά από το τηλεφώνημα και σε 15 λεπτά βρισκόταν στον Ευαγγελισμό. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ άσφυγμο και με μυδρίαση» δήλωσε ο υπουργός Υγείας για το τραγικό περιστατικό.

Μιλώντας για τις αγωνιώδεις προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού δήλωσε ότι επί μιάμιση ώρα έγινε προσπάθεια να την επαναφέρουν ακολουθώντας το ιατρικό πρωτόκολλο. Όπως εξήγησε επειδή η αιτία θανάτου φαινόταν ύποπτη ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση, όπως γίνεται σε περιπτώσεις εγκληματικής έρευνας.

«Από ιατρικής πλευράς είναι ακόμη απροσδιόριστο εάν είχε πιει αλκοόλ ή είχε καταναλώσει κάποια άλλη ουσία» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφορικά με τη σύγχυση που έχει προκληθεί για το εάν είχε ενημερωθεί εγκαίρως η Ελληνική Αστυνομία ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και αλλοιωθούν στοιχεία από το νυχτερινό κέντρο όπου η άτυχη 16χρονη φέρεται να διασκέδαζε με την παρέα της πριν καταλήξει, δήλωσε: «Το νοσοκομείο μου παρέδωσε τις κλήσεις. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο». Στη συνέχεια επανέλαβε ότι «το ΕΣΥ λειτούργησε σε πρώτο χρόνο για να σώσει αυτό το κορίτσι. Δε χάθηκε ούτε λεπτό από αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε για να το σώσουμε».

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