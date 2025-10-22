ΟΠΕΚΕΠΕ: Έπαιρναν παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων… σερβιτόροι και DJ’s – 37 συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Τουλάχιστον 37 συλλήψεις, έχουν γίνει στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 37 συλλήψεις σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

Το απίστευτο είναι πως ανάμεσά τους αντί γα αγρότες, συγκαταλέγονται… σερβιτόροι, dj’s και υπάλληλοι σε υπηρεσίες, οι οποίοι δήλωναν αγρότες και έβαζαν παράνομα στη τσέπη τους επιδοτήσεις αγροτών.

Στις συλλήψεις συγκαταλέγονται πρόσωπα τα οποία έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις σε κτηνοτρόφους, σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για να λαμβάνουν τα χρήματα.

Οι συλλήψεις φέρεται να αφορούν συγκεκριμένο κύκλωμα το οποίο επί 4 χρόνια (2018-22) εισέπραττε παράνομα πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ.

Σε Κρήτη και Γιαννιτσά οι επικεφαλής του κυκλώματος

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά.

Ο 36χρονος από τη Κρήτη εργαζόταν σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών και χορηγούσε μη έγκυρα πιστοποιητικά για να λαμβάνουν επιδοτήσεις αγρότες, ενώ ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που δηλώνει αγρότης, έκανε… έρευνα για εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και τις δήλωναν για να παίρνουν επιδοτήσεις. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να το έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα τα οποία και εισέπρατταν την επιδότηση.

Να σημειωθεί πως οι συλλήψεις δεν αφορούν κάποιο από τα 1.038 ΑΦΜ του σκανδάλου.

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι 37 συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη, στην ευρωπαία εισαγγελέα.

