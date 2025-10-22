search
22.10.2025 14:47

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έπαιρναν παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων… σερβιτόροι και DJ’s – 37 συλλήψεις σε όλη τη χώρα

22.10.2025 14:47
aigoprovata_new_123

Τουλάχιστον 37 συλλήψεις, έχουν γίνει στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 37 συλλήψεις σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

Το απίστευτο είναι πως ανάμεσά τους αντί γα αγρότες, συγκαταλέγονται… σερβιτόροι, dj’s και υπάλληλοι σε υπηρεσίες, οι οποίοι δήλωναν αγρότες και έβαζαν παράνομα στη τσέπη τους επιδοτήσεις αγροτών.

Στις συλλήψεις συγκαταλέγονται πρόσωπα τα οποία έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις σε κτηνοτρόφους, σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για να λαμβάνουν τα χρήματα.

Οι συλλήψεις φέρεται να αφορούν συγκεκριμένο κύκλωμα το οποίο επί 4 χρόνια (2018-22) εισέπραττε παράνομα πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ.

Σε Κρήτη και Γιαννιτσά οι επικεφαλής του κυκλώματος

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά.

Ο 36χρονος από τη Κρήτη εργαζόταν σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών και χορηγούσε μη έγκυρα πιστοποιητικά για να λαμβάνουν επιδοτήσεις αγρότες, ενώ ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που δηλώνει αγρότης, έκανε… έρευνα για εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και τις δήλωναν για να παίρνουν επιδοτήσεις. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να το έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα τα οποία και εισέπρατταν την επιδότηση.

Να σημειωθεί πως οι συλλήψεις δεν αφορούν κάποιο από τα 1.038 ΑΦΜ του σκανδάλου.

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι 37 συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη, στην ευρωπαία εισαγγελέα.

Καρυστιανού για ενδεχόμενο νέου κόμματος: «Οραματίζομαι μια πολιτική με άλλης ποιότητας πολιτικούς» (Audio)

Χαλκιδική: Αναβολή στη δίκη της πρώην δημάρχου Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ

Θεσσαλονίκη: 52χρονος παρενοχλούσε σεξουαλικά 9χρονο αγόρι – Οι φωτογραφίες και η συνάντηση στο λιμάνι

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

bullying_shutterstockfile
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε 12χρονο για να μην τον χτυπήσει, του πήρε… 8.200 ευρώ!

doro xristougennon
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του, ποια είναι η τελευταία ημέρα καταβολής

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

