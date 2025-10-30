ΠΑΣΟΚ: Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, τίποτα δεδομένο για το συνέδριο – Έτοιμη για κριτική η εσωκομματική αντιπολίτευση

Φυγή προς τα εμπρός επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την συνάντηση που είχε με οργανώσεις καταναλωτών την Τετάρτη σηκώνοντας το ζήτημα της ακρίβειας, που αποτελεί το σταθερά πρώτο πρόβλημα των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο θα τοποθετηθεί αύριο στο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να τονίσει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύσεις στα ζητήματα της κοινωνίας και δεν επιθυμεί την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παράλληλα θα επισημάνει ότι δεν υπάρχει πλαίσιο ενίσχυσης για τα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Έμφαση θα δώσει και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Το μήνυμα που θέλει να δώσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι μόνο που παράγει πλέον η κυβέρνηση είναι σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ακόμα μια φορά ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Επιχείρηση αποδόμησης του Μητσοτάκη στο κέντρο

Τέλος με αφορμή τις δηλώσεις Δρυμιώτη περί αριστερών που έχουν καταλήξει να μην είναι Έλληνες και την αναπαραγωγή τους από την «Ομάδα Αλήθειας», ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να χρεώσει προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ο Πρωθυπουργός από ένας πολιτικός που εμφανιζόταν μετριοπαθής, εξελίσσεται στον μέτρ της διχόνοιας και της τοξικότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε αυτή την κατεύθυνση.

Συνεδριάζει την Δευτέρα η ΚΟΕΣ – Πιθανή η κριτική για τον Παπαβασιλείου

Παράλληλα η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που αναμενόταν να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα, θα κάνει τελικά την Δευτέρα την εναρκτήρια συνεδρίαση της, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν και δεν αναμένεται να υπάρξει ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου, θα έχει ενδιαφέρον καθώς δεν αποκλείεται κατά την διάρκεια της να υπάρξει κριτική για την λειτουργία του κόμματος αλλά και για την επιλογή Παπαβασιλείου που οδήγησε στην παραίτηση του.

Πιέσεις για γρήγορη διεξαγωγή του συνεδρίου- Οι προθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη

Τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να πιέσουν ώστε να λυθούν γρήγορα τα διαδικαστικά ζητήματα και να οριστεί το συντομότερο δυνατό η ημερομηνία του συνεδρίου. Οι καχύποπτοι από πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ που δεν πρόσκεινται στην ηγεσία διαρρέουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να οδηγήσει το συνέδριο κοντά στις εκλογές ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια αλλαγών που δεν επιθυμεί. Από την πλευρά τους κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στην Γραμματεία της ΚΟΕΣ και συνομιλούν με τον Νίκο Ανδρουλάκη σημειώνουν ότι πρόθεση του είναι να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο.

